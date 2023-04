Canoista bloccato in mare a Nervi, i pompieri: “Falso allarme, era una boa”

Aggiornamento ore 15.30 – “Nessun canoista disperso, era un falso allarme. Chi ci ha avvisati pensava di aver visto un canoista in difficoltà ma in realtà si trattava di una boa legata al largo” spiegano i vigili del fuoco intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, per quello che doveva essere un intervento di recupero persona.

Genova. Paura per un canoista uscito in mare a Nervi, nello specchio d’acqua di fronte alla passeggiata Anita Garibalbi, e ha riscontrato difficoltà a rientrare a riva.

Subito sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Genova con le squadre di mare, i sommozzatori e la motobarca, per prestare soccorso. Intervento in corso.

Articolo in aggiornamento