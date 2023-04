Pasquetta da bollino rosso sulle autostrade liguri: prime code su tutte le tratte

Genova. Un rientro la ponte di Pasquetta da bollino rosso su tutte le autostrade liguri per il pienone di turisti e qualche cantiere (pochi in realtà) che nonostante l’accordo tra Aspi e la Regione Liguria non poteva essere rimosso. Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, i tratti più critici sono l’A10 in direzione Genova (fino alle 19) e in direzione Savona (fino alle 16) e l’A26 sia verso il Piemonte che verso Voltri fino alle 19 di oggi.

Ecco la situazione:

ORE 12

A7 Serravalle – Genova

Genova Bolzaneto-Busalla, direzione Milano: coda.

Busalla, in uscita provenendo da Genova: coda.

A12 Genova – Sestri Levante

Sestri Levante-Lavagna, direzione Genova: 2 km di coda.

Genova Nervi-Allacciamento A12/A7 Serravalle-Genova, direzione Genova: coda.

A10 Genova – Savona

Albisola-Celle Ligure, direzione Genova: 2 km di coda.

Varazze-Allacciamento A10/A26 Genova-Gravellona Toce, direzione Genova: coda.

Genova Aeroporto-Allacciamento A10/A7 Serravalle-Genova, direzione Genova: coda.

Genova Pegli-Allacciamento A10/A26 Genova-Gravellona Toce, direzione Ventimiglia: coda.

A26 Genova – Gravellona Toce

Masone-Allacciamento A26/A10 Genova-Savona, direzione Genova Voltri: 3 km di coda.

Allacciamento A26/A10 Genova-Savona-Masone, direzione Gravellona Toce: 1 km di coda.