Pasqua, la Liguria si prepara all’assalto dei turisti. Toti: “Andremo meglio dell’anno scorso”

Genova. La Liguria si prepara a festività pasquali vicine al tutto esaurito negli alberghi, con percentuali di riempimento che si avvicinano al 90% e segnali positivi sia a Genova sia nelle riviere. In tutta Italia per Pasqua sono attese 6,7 milioni di presenze in base a un’indagine realizzata da Cst per Assoturismo Confesercenti e la Liguria si conferma tra le destinazioni più gettonate con circa 400mila pernottamenti attesi.

“La stagione che si sta aprendo per numeri e proiezioni potrebbe essere migliore di quella dello scorso anno che già ci ha visto superare i volumi del 2019 – ha detto oggi il presidente ligure Giovanni Toti durante una conferenza sulla programmazione del turismo alla Spezia con la ministra Daniela Santanchè -. Segno che le politiche di promozione del territorio, investimento, miglioramento della nostra offerta turistica sta funzionando bene. La nostra consapevolezza è che il turismo è una vera industria del Paese che integra agroalimentare e cultura”.

“La Liguria cresce tutta, da Ventimiglia a Sarzana senza territori che restino indietro, sa utilizzare al meglio le sue ricchezza che siano le Cinque Terre o la città d’arte di Genova o i borghi Bandiera Arancione dell’entroterra – ha aggiunto il governatore -. Abbiamo bisogno di incentivare sempre di più le imprese, di investire in qualità, di formare il lavoro, di sostenere con il patto sul turismo l’allungamento dei contratti e la stabilizzazione di questo settore, su cui siamo unici in Italia. Questo settore trascina anche il settore della nautica. Parlare di turismo è una gigantesca ruota che può portare ricchezza se messa in movimento”.

In realtà il turismo cresce in tutta Italia, anche se in maniera non uniforme. Saranno infatti le regioni del centro Italia a registrare le variazioni più significative dei flussi, con il +9,3% (+4,5% di italiani e +14,7% di stranieri), seguite dalle regioni del Nord-Est con il +7,2% (+3,4% di italiani e +10,9% di stranieri) e del Sud più isole con il +7,7% (+3,4% di italiani e +14,2% di stranieri). Per il Nord-Ovest la stima è del +5,4% (+2,1% di italiani e +9,2% di stranieri). La Liguria, insieme a Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Veneto e Campania, sarà tra le regioni più gettonate considerando anche il ponte del 25 aprile.

Nelle strutture del Levante, come hanno spiegato gli albergatori, le prenotazioni degli stranieri arrivano soprattutto da Svizzera e Francia e prevalgono rispetto a quelle degli italiani che attendono di capire come evolverà il meteo, mentre a Genova italiani e stranieri sono quasi alla pari e si concentrano comunque nel weekend. Per favorire il più possibile i flussi è stata concordata la rimozione della maggior parte dei cantieri sulle autostrade, mentre da oggi tornano i “treni del mare” tra Lombardia e Liguria con 21 collegamenti supplementari.

Intanto la giunta regionale, su proposta degli assessori al Lavoro e turismo Augusto Sartori e alla Formazione Marco Scajola, venerdì ha approvato il rifinanziamento di ulteriori 1,29 milioni di euro per l’erogazione dei bonus per assunzioni rivolti alle imprese turistiche, a esaurimento della graduatoria relativa all’avviso pubblico emanato dalla Regione Liguria in attuazione del patto per il lavoro nel settore del turismo del 2021. La misura, finanziata con fondi Fse 2014-2020, consente così di soddisfare tutte le domande di contributi economici presentate dalle aziende del settore in regola con i requisiti previsti dal bando derivante da un accordo firmato da Regione Liguria, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.

“Con queste ulteriori risorse andiamo a soddisfare totalmente le richieste del patto per il lavoro nel turismo del 2021 – dichiara l’assessore regionale a Lavoro e turismo Augusto Sartori –. Questa misura ha generato un overbooking a testimonianza del successo ottenuto e del supporto fondamentale alle attività che in quell’anno erano state duramente colpite dalla pandemia e da tutte le ripercussioni che ha provocato al comparto del turismo”.

“Il Patto del lavoro nel turismo ha dimostrato di essere uno strumento fondamentale dal punto di vista dell’occupazione – spiega l’assessore alla Formazione della Regione Liguria Marco Scajola – per garantire sempre maggiore stabilità ai lavoratori di un settore strategico per l’economia ligure come quello del turismo, ma anche per garantire servizi sempre di qualità, anche grazie al grande sforzo che stiamo portando avanti dal punto di vista della formazione. Grazie ai fondi Fse – prosegue Scajola – dopo aver avviato nei giorni scorsi la nuova edizione del Patto per il lavoro nel turismo, andiamo nuovamente a potenziare l’edizione 2021, in modo da andare a coprire dal punto di vista finanziario, come promesso, tutte le domande di erogazione ed esaurire la graduatoria”.

Le numerosissime richieste pervenute avevano generato un overbooking in relazione al quale Regione Liguria è riuscita a garantire, con progressivi finanziamenti, la copertura finanziaria di tutte le domande di erogazione. Lo stanziamento di ulteriori 1,29 milioni di euro è la quarta e ultima estensione della dotazione finanziaria della misura, dopo i precedenti rifinanziamenti di cinque, tre e nove milioni di euro che, aggiungendosi ai 1,9 milioni iniziali, porta ad un investimento complessivo da parte di Regione Liguria di 20 milioni e 190mila euro.