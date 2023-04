Pasqua di solidarietà, la parrocchia di via Napoli dedica il “sepolcro” ai migranti morti in mare

Genova. Un “sepolcro” molto particolare, di sicuro impatto, per non dire un vero e proprio pugno nello stomaco, quello installato all’interno della chiesa di Santa Caterina, in via Napoli, nel quartiere di Oregina.

Don Giacomo Martino, che oltre a essere parroco di quella chiesa è il direttore dell’ufficio Migrantes della diocesi di Genova, insieme ai parrocchiani, nell’ambito delle celebrazioni per il triduo di Pasqua, ha dedicato gli altari della reposizione alla strage dei migranti morti in mare.

Tra fiori bianchi e ripiani di marmo un canotto sgonfio, remi spezzati, un salvagente abbandonato e altri oggetti tra cui un biberon. E il pensiero, nel giovedì santo che ha preceduto il venerdì della passione, è andato alle 60 vittime del naufragio sulla spiaggia di Cutro, in Calabria, ma anche alle migliaia di morti: 26mila negli ultimi 10 anni solo nel Mediterraneo.

Un “omaggio” sullo stesso tema, e che aveva alzato il livello di attenzione di genovesi e turisti, era stato, nel 2019, quello firmato da Don Paolo Farinella, il parroco della chiesa di San Torpete, nel centro storico di Genova.

Don Farinella aveva fatto rivestire l’ingresso della parrocchia con delle coperte termiche, i teli dorati che vengono utilizzati nei salvataggi per tenere al caldo le persone. L’intervento era, in realtà, di un artista fiorentino, Giovanni De Gara, che stava girando – al tempo – l’Italia per un progetto che si chiamava “Eldorato – nascita di una nazione”.

Proprio in questi giorni Don Giacomo che, appunto, si occupa, all’interno della Curia, di gestire l’accoglienza dei profughi ha lanciato un allarme: dal Viminale è arrivata una prassi per cui, appena ai profughi viene riconosciuto il diritto a un permesso di soggiorno, vengono lasciati fuori dai centri di accoglienza.

A volte però, spiega Don Giacomo Martino, tra l’annuncio del diritto al permesso di soggiorno e l’effettivo ottenimento possono trascorrere circa tre o quattro mesi. Quindi i profughi si trovano nel cortocircuito burocratico di non poter ritirare un permesso di soggiorno perché senza una residenza di fatto.

Il direttore del centro Migrantes parla di un problema imminente: “Già oggi a Genova usciranno 13 ragazzi e risulteranno senza dimora, a meno che non accettino di essere trasferiti immediatamente in un centro Sai, Sistema di accoglienza e integrazione, che però si trova in Umbria“.

A oggi la situazione dell’accoglienza a Genova è tutto sommato sotto controllo, dopo le tensioni dei mesi passati relativi soprattutto alla gestione dei minori stranieri non accompagnati, ma le cifre sono importanti. Dalla prefettura si parla di 1.432 migranti provenienti da sbarchi sul territorio provinciale oltre a 576 migranti ucraini. I centri di prima accoglienza Cas sono 140, di cui 69 per cittadini ucraini ma, in vista dei numerosi sbarchi attesi il prefetto Renato Franceschelli ha scritto ai sindaci per chiedere di attivarsi nell’individuazione di nuove soluzioni logistiche.