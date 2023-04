Genova. Due panchine con schienale rialzato e luminoso che si incurva sul capo di chi si siede per permettere la lettura e la socialità anche dopo il tramonto.



Si chiama Leggerà ed è un’installazione collocata nella piazzetta in Salita alla Torre degli Embriaci, a un passo da via di Santa Maria di Castello, in pieno centro storico a Genova.

Leggerà – che richiama il tema della lettura nell’anno in cui Genova si è aggiudicata il titolo di capitale del libro – rientra nel più ampio progretto “Lighting for Genoa”, voluto dal Comune di Genova con la direzione creativa della Lighting Designer Stefania Toro, ideato e coordinato da Condiviso.coop di Genova, e a cura della designer Giorgia Brusemini e della lighting designer Carla Morganti.

Come spiegato sul portale dedicato al progetto, quest’iniziativa ha l’obiettivo di intervenire sul centro storico della città con installazioni di luce a basso consumo energetico per riqualificare piazze e aree ritenute strategiche, valorizzare percorsi e mettere in sicurezza porzioni del centro storico.

Lo scorso anno è stata inaugurata l’illuminazione di piazza Don Gallo, progettata da Stefania Toro, che poi è stata incaricata di curare il progetto più ampio che coinvolge complessivamente 10 piazze cittadine. Quest’anno sono tre le nuove piazze coinvolte nel progetto: piazza inferiore del Roso, salita alla Torre degli Embriaci, piazza Stella.

Le panchine luminose si trovano in un punto suggestivo e storico di Genova, a un passo da Torre degli Embriaci da poco entrata a far parte del patrimonio della civica amministrazione. Lo ha deciso la giunta comunale, su proposta dell’assessore al patrimonio Francesco Maresca, approvando l’acquisizione gratuita dell’immobile di piazza Embriaci 5, donato dagli attuali proprietari.

“La torre – spiega l’assessore Maresca – è un monumento storico di straordinario interesse architettonico, che vogliamo preservare e valorizzare, sfruttandone le potenzialità turistiche”.