Pallavolo, Rimont Progetti conquista la salvezza matematica e resta in B1

Genova. Mancano ancora un paio di giornate alla fine del campionato di B1 e Rimont Progetti (Serteco Volley School Genova) conquista la matematica salvezza.

Dopo la promozione dello scorso anno e l’ingresso nel Gruppo Normacla società centra l’obiettivo di mantenere la categoria e continuare a rappresentare la Liguria nel campionato nazionale.

“Per una squadra che quest’anno ha fatto della vittoria al tie break il suo marchio di fabbrica era “normale” che la partita finisse in questo modo… i risultati della sera dicono che grazie anche a questi due punti, abbiamo mantenuto la categoria, di questo ne ero certo fin dal principio, ma non per questo ne sono meno contento.

Contento per le ragazze, perché dal 22 agosto ad oggi hanno lavorato davvero tanto, senza risparmiarsi, provando a recitare un ruolo da protagoniste in una categoria esigente sia tecnicamente che mentalmente – commenta il coach Matteo Zanoni – Contento per la società, per il coraggioso progetto di fare pallavolo ad alto livello in una città difficile come Genova, per l’altrettanto coraggioso progetto di unire alla categoria nazionale l’idea di diventare un riferimento nel settore giovanile, che dia continuità agli obbiettivi della prima squadra”.

“Contento per il mio staff – conclude – prezioso, instancabile e paziente perché non sono facile da sopportare e non ho mai sentito un “no” in risposta ad ogni mia richiesta. Contento per chi ci supporta, abbiamo un tifo chiassoso e colorato e per Genova questa è una cosa grande. Andiamo avanti, il bello deve ancora venire”.