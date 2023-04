Pallavolo, la Rimont Progetti Genova vince per tre set a uno contro Unomaglia Valdarnoinsieme

Genova. Serie B1, sabato 1° aprile Rimont Progetti Genova vince per tre set a uno contro Unomaglia Valdarnoinsieme in una partita importantissima per entrambe le formazioni.

La tensione e’ alta con le squadre che dominano un set per uno ma Rimont (dopo un campionato con molto i set persi sul fil di lana) sostenuta da un grande tifo, si aggiudica due set ai vantaggi.

“Finalmente sono arrivati tre punti in casa sono molto contento soprattutto per le ragazze per la passione che stanno mettendo, fin dall’inizio dell’anno, nel lavoro – commenta il Coach Zanoni per la società e per il mio staff che mi supporta in modo straordinario nel lavoro quotidiano. Una citazione speciale meritano i nostri tifosi che ci sostengono con entusiasmo. Ora – conclude – andiamo avanti con fiducia in vista del rush finale”.

Dopo la promozione dell’anno scorso dalla B2 di Serteco Volley School, ora sponsorizzata Rimont (gruppo Normac), prosegue bene il campionato di consolidamento in B1