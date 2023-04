Pallacanestro, Sestri non brilla ma vince con l’Ardita: é la 19° vittoria su 20 partite

Genova. La Pallacanestro Sestri chiude la Stagione Regolare con la diciannovesima vittoria in venti partite disputate, ottenuta sul campo dell’Ardita Juventus nell’ultima giornata di campionato.

Comincia forte l’Ardita con Dallorso sugli scudi, a cui risponde Sestri con Pintus e Cavallaro. Già dalle prime battute i padroni di casa si dimostrano molto aggressivi e sicuramente più motivati. Dopo il primo quarto, conquistato dai Seagulls con un 14-20, il secondo è in salita per Sestri. Ardita spinge con Micali e Carbonaro, mentre Sestri subisce la fisicità dei biancoviola concedendo molti rimbalzi offensivi. Ragazzi di Coach Guida che faticano a tenere gli uno contro uno in marcatura sugli esterni, motivo per cui Ardita va anche in vantaggio, con il primo tempo che però si chiude in parità, sul 38-38.

Al ritorno in campo prevalgono gli attacchi sulle difese: per Ardita salgono in cattedra Carena e Borghini, mentre per Sestri è Pittaluga a tenere i suoi aggrappati alla partita. Solo una difesa a zona tattica di Sestri riesce a contenere l’aggressività degli avversari, con il punteggio che recita 61-61 nel terzo periodo. Sestri si dimostra tuttavia più fredda nel momento chiave, facendo valere la sua supremazia tecnica nei minuti finali grazie soprattutto a una buona gestione della palla e grazie ad alcuni buoni canestri di Cavallaro e di Fazio. Seagulls che conquistano così la loro diciannovesima vittoria in Stagione Regolare.

“Vanno fatti i complimenti ad Ardita che ha giocato una gara molto buona, ci ha messo in grande difficoltà come mai eravamo stati durante l’anno – commenta Francesco Guida, capo allenatore dei sestresi – Abbiamo subito a rimbalzo così come in quasi tutti i fondamentali difensivi che ci possono essere sul campo ed erroneamente abbiamo pensato di risolvere la faccenda nella metà campo offensiva. Questo ci ha messo ansia di arrivare al tiro, senza eccellere in letture ed in percentuali. In altre parole la nostra peggiore partita. Detto questo arriviamo alle parole dolci. 19 vittorie su 20 gare disputate, una squadra fatta di persone serie prima che atleti molto validi, che si allena con passione alla ricerca del miglioramento individuale e collettivo. Ci aspettano ora i playoff dove saremo la squadra da battere e ci prendiamo questo ruolo serenamente, con gioia e responsabilità”.

TABELLINO

ARDITA JUVENTUS vs PALLACANESTRO SESTRI 77-82 (14-20; 38-38; 61-61)

ARDITA JUVENTUS: Lotti 7, Carena 9, Micali 14, Franconi, Mancini, Borghini 6, Brocca 3, Dallorso 18, Mancini 4, Carbonaro 11, Callo 5, Demarte. Coach: Chiesa.

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 19, Cavallaro 20, Zerbino, Muzzì, Fazio 10, De Paoli 15, Massabò, Pintus 14, Gallo, Khelifi 3, Capittini, Grosso 1. Coach: Guida.