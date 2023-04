Orientamenti tour, mercoledì 5 aprile al Teatro della Tosse arriva Punchline

Genova. “Orientamenti” incontra i giovani per aiutarli a realizzare i loro sogni. Mercoledì 5 aprile presso il Teatro della Tosse a Genova, si svolgerà una tappa di Orientamenti Tour in occasione dello spettacolo teatrale “Punchline”. Dalle 16 alle 18 i partecipanti potranno ascoltare le testimonianze di alcuni giovani che hanno creduto nei loro sogni e che, pur attraversando difficoltà e ostacoli, si sono impegnati per raggiungerli.

Orientamenti DREAM, lo slogan di questa edizione, è un invito a inseguire i propri sogni, a scoprire e coltivare i propri talenti e le proprie passioni per trasformarli in opportunità.

«Orientamenti ha la mission di accompagnare i giovani a scegliere e costruire il proprio futuro – spiega l’assessore alla Formazione Marco Scajola – . In questo incontro ci concentreremo sui sogni, perché anche se è importante “avere i piedi per terra” vogliamo evidenziare l’importanza di sognare e di porsi obiettivi ambiziosi. Le storie che ascolteremo metteranno in luce anche la fatica, l’impegno, a volte gli errori. Ma il messaggio che vogliamo dare è duplice, da un lato il non scoraggiarsi, il non smettere di sognare appunto dall’altro il fatto che non devono aspettarsi che venga tutto bene al primo tentativo o senza fatica e sacrificio”.

A presentare l’evento sarà Giovanni Linari mentre gli dell’incontro saranno:

Gabriele Rastaldo, fondatore della celebre pagina “Il Mugugno Genovese”; gli ideatori di Shareat, app lanciata da un team di giovani genovesi, dopo la vittoria di un concorso di marketing dell’Università di Genova; Matteo Altamura, 27 anni, creatore di Genvision, un progetto associativo nazionale che mira alla crescita di giovani musicisti e cantanti tramite l’organizzazione di grandi talent ed eventi di piazza tra cui la competizione che si svolge ogni anno al Carlo Felice; Patrizia Genovese, mamma di Sofia Sacchitelli, 23 anni, studentessa di medicina che ha voluto creare l’Associazione Sofia nel cuore, con l’obiettivo di fare passi avanti nella ricerca sulle malattie rare come l’angiosarcoma cardiaco.

L’evento è gratuito ed è possibile iscriversi a questo link.