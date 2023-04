Omicidio via Polleri, oggi l’autopsia sul corpo di Manuel Di Palo: domani in carcere la convalida dell’arresto di Giribaldi

Genova. Sarà eseguita oggi pomeriggio dal medico legale Francesco Ventura l’autopsia sul corpo di Manuel Di Palo, il 37enne ucciso con un colpo di pistola in via Polleri nella zona del Carmine.

Ad eseguire il medico legale Francesco Ventura. Intanto è stata fissata per domani mattina alle 10 la convalida dell’arresto di Filippo Giribaldi, il 42enne portuale che ha confessato l’omicidio la sera stessa. Giribaldi, assistito dall’avvocato Paolo Scovazzi, è già stato interrogato la notte dell’omicidio dal sostituto procuratore Enrica Menichetti e quindi domani ribadirà la ricostruzione di quanto avvenuto domenica davanti al gip Elisa Campagna.

Ancora non è stato sentito dagli investigatori della squadra mobile l’amico di Di Palo che domenica pomeriggio era con lui in casa della donna di 52 anni con cui sia Di Palo sia Giribaldi avevano una relazione. Lq sua testimonianza potrebbe avere un rilievo per descrivere le prime fasi degli spari. Il primo infatti secondo quanto raccontato da Giribaldi al pm sarebbe stato contro il muro sotto l’abitazione della donna proprio quando l’amico di Di Palo è uscito dal portone.

Un colpo di avvertimento perché Giribaldi era andato lì per intimare ai due di andarsene dall’abitazione della donna che avrebbe detto di essere stufa di quella relazione con Di Palo fondata di fatto sul consumo di droga.