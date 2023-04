Omicidio via Polleri, lo strazio del killer: “Ho ucciso un uomo, chiama la polizia”

Genova. “Ho sparato a un uomo, chiamate la polizia” sono queste le parole che Filippo Giribaldi, 42 anni, portuale della Culmv, avrebbe ripetuto più volte ieri pomeriggio, rifugiato all’interno della basilica della Santissima Annunziata del Vastato, in piazza della Nunziata, subito dopo aver ucciso con un colpo dritto al cuore, Manuel Di Palo, 37 anni, nella vicina via Polleri.

“Ho visto entrare un tipo strano, erano le 18 di ieri circa, mi sono avvicinato subito a lui pensando che stesse male o che avesse bisogno di aiuto. Aveva i guanti da lavoro. Si è andato a sedere sugli scalini, in un angolo in fondo alla chiesa. Era disperato e molto agitato, non riusciva neppure a parlare bene” racconta Jean Pascal, il sacrestano e custode della basilica.

“Continuava a ripetere di chiamare la polizia. Così un volontario della Comunità di Sant’Egidio, presente in chiesa in quel momento, ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine che sono arrivate sul posto nell’arco di breve tempo. Il volontario ed io abbiamo quindi cercarto di tranquillizare l’uomo e poi lo abbiamo fatto alzare e accompagnato fuori. È stato fermato dagli agenti proprio sul piazzale della chiesa“.

La chiesa della Nunziata – a un passo dal Porto Antico – ieri pomeriggio, 25 aprile, giorno di festa, era piena di turisti e genovesi che erano entrati per un momento di preghiera. “In questo periodo sono davvero molte le persone che vengono a visitare la basilica, e ieri quando quell’uomo è entrato, disperato e affannato, non è certo passato inosservato“.

Secondo le prime informazioni il killer si era nascosto nella chiesa della Nunziata ed è stato arrestato dalla polizia. Inutili i tentativi di rianimare il giovane, il cui corpo giaceva in via Polleri. La pistola sarebbe stata trovata in piazza Bandiera, nascosta sotto un’auto.

Vittima e killer avrebbero iniziato a litigare, poi le urla: “Te la faccio pagare”. E gli spari: uno avrebbe colpito il 37enne al cuore. Sul posto oltre ai soccorsi, purtroppo inutili, le volanti della polizia, la squadra mobile e la scientifica, oltre alla polizia locale che ha temporaneamente chiuso la strada.