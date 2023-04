Omicidio via Polleri, Casapound “diffida” dall’accostare il movimento di estrema destra alla morte di Di Palo

Genova. “Diffidiamo chiunque dall`accostare CasaPound alla vicenda e agiremo di conseguenza in caso contrario, per tutelare la comunità”. Lo scrive in una nota l`organizzazione di estrema destra in relazione all’omicidio di Manuel De Palo, il 37enne ex militante di CasaPound ucciso domenica pomeriggio a Genova da un camallo portavoce di un gruppo No vax che ha poi confessato il delitto agli inquirenti.

“Manuel non era militante di CasaPound ormai da diversi anni“,si legge nel comunicato, “troviamo semplicemente vergognoso e deplorevole che media e politici sfruttino un evento tragico come la morte di un ragazzo per speculare su quanto avvenuto. Oltre tutto, tentando anche di agitare ipotesi di droga e spaccio, colpendo un`intera comunita`, già` umanamente toccata da quanto accaduto”.

Manuel Di Palo era stato condannato a Genova a 8 mesi di reclusione con la condizionale per l’accoltellamento di un militante antifascista avvenuto nel 2018 a pochi metri dalla sede della sede genovese del movimento di estrema destra, sede da cui lui (che era attivista del movimento genovese) e altri due militanti di estrema destra erano usciti per aggredire un giovane antifascita che stava attaccando dei volantini in una piazza poco lontano. Poi negli ultimi anni aveva abbandonato la politica. Ultimamente era senza fissa dimora e dipendente dalle droghe ed è stato spesso notato aggirarsi centro storico e chiedere soldi ai passanti.