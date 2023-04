Genova. E’ Manuel Di Palo, 37 anni, la vittima dell’omicidio avvenuto questa sera in via Polleri a due passi da piazza della Nunziata. E’ successo poco dopo le 18. Di Palo era noto per essere un militante del movimento di estrema destra Casapound che era stato condannato insieme ad altri due militanti di estrema destra a 8 mesi di reclusione per l’accoltellamento di un antifascista. Ultimamente in realtà, non sembrava però essere più attivo nel gruppo.

Ad ucciderlo Filippo Giribaldi, 42 anni, portuale della Culmv, noto negli ultimi anni per essere stato tra i portavoce del movimento No Green Pass e Libera Piazza Genova.

Secondo le prime informazioni il killer si era nascosto nella chiesa della Nunziata ed è stato arrestato dalla polizia. Inutili i tentativi di rianimare il giovane. La pistola sarebbe stata trovata in piazza Bandiera, nascosta sotto un’auto. Vittima e killer avrebbero iniziato a litigare, poi le urla: “Te la faccio pagare”. E gli spari: uno avrebbe colpito il 37enne al cuore.

Sul posto oltre ai soccorsi, purtroppo inutili, le volanti della polizia, la squadra mobile e la scientifica, oltre alla polizia locale che ha temporaneamente chiuso la strada.

Secondo i testimoni la vittima, che indossava una maglia verde, è stata vista risalire via Polleri inseguendo un uomo vestito con una tuta rossa. Poi si sarebbe accorto dell’arma. L’assassino ha sparato diversi colpi con una pistola Beretta. Le volanti lo hanno trovato e fermato. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile agli ordini del vicedirigente e capo della sezione omicidi Antonino Porcino.

Immediatamente è stato chiamato il pm di turno Eugenia Menichetti che è arrivata sul posto.

Nonostante entrambi fossero noti e politicamente schierati, non sarebbe la politica all’origine dell’omicidio ma motivi legati alla gelosia e anche alla droga. Giribaldi è al momento in questura per essere interrogato dal pm. Poi sarà condotto nel carcere di Marassi.