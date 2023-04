Omicidio Alice Scagni, la madre contro il genero: “Perché dare tutta la colpa ad Alberto? Vuoi dare la colpa a me?”

Genova. Dopo le tensioni nel corso dell’udienza preliminare in cui è stato deciso il rinvio a giudizio per omicidio premeditato e aggravato di Alberto Scagni, reo di aver ammazzato la sorella con 20 coltellate, la distanza tra i genitori di Alice Scagni e il genero Gianluca Calzona sembra ormai incolmabile o almeno così emerge dalla durissima lettera che Antonella Zarri ha scritto al genero.

Il marito di Alice non ha mai condiviso le accuse dei genitori, prima attraverso i media e poi con una denuncia formale contro la polizia e i medici della salute mentale e ha sostenuto con gli investigatori che Alberto era pericoloso perché voleva continuamente denaro e che aveva certamente bisogno di cure, ma non che non fosse in grado di intendere e di volere. E in questi mesi ha sempre mantenuto un profilo riservato, non rilasciando interviste alla stampa sulla terribile vicenda che lo ha reso vedovo. La sua posizione è stata ribadita nell’udienza di qualche giorno fa tramite il suo avvocato Andrea Vernazza, udienza dove Calzona si è costituito parte civile contro Alberto Scagni.

Così Antonella Zarri, madre di Alice e Alberto, gli ha indirizzato una letta aperta, con accuse molto pesanti nei confronti di un uomo che ha perso la moglie e la madre del figlio, con specifici riferimenti anche a ciò che accadde la sera dell’omicidio di Alice (“Perché non hai fatto nulla? – accusa Zarri – Non hai nemmeno chiamato il 113, non sapevi nulla?”).

Quello che Antonella Zarri e il marito non accettano – come emerge dalla lettera di cui pubblichiamo alcuni passaggi – è la posizione di Calzona che considera Alberto Scagni come unico responsabile di quanto accaduto alla moglie: “Hai raccontato di come ti sei personalmente attivato affinché Alberto fosse visitato da un medico che conoscevi per poter magari essere seguito da un centro di salute mentale – scrive Zarri in riferimento alla testimonianza rilasciata da Calzona ai magistrati – Ora mi sorprende come tu possa, tramite il tuo avvocato, sostenere che Alberto è pienamente capace di intendere e volere.

“Io capisco che tu possa odiarci perché abbiamo dato alla luce un figlio che ha ucciso tua moglie e madre del tuo bimbo, ma noi siamo gli stessi genitori anche di Alice e non devi dimenticarlo. È comprensibile che ciascuno di noi si possa interrogare su come possa essere successo tutto questo, su come avrebbe potuto essere evitato e su come sopravvivere. Che senso ha, tuttavia, dare tutta la colpa ad Alberto ignorando volutamente ciò che si sa perfettamente? Vuoi dare la colpa a me come piace tanto alla Procura?” aggiunge, rilanciando un attacco anche alla Procura di Genova a lungo accusata di non aver da subito avviato le indagini contro i poliziotti.

Da ricordare tuttavia che al momento il fascicolo bis per l’omicidio di Alice Scagni vede indagati per omessa denuncia, omissione di atti di ufficio e morte come conseguenza di altro reato due poliziotti e un medico della Asl3. Il fascicolo era stato aperto proprio in seguito all’esposto presentato dai genitori tramite l’avvocato Fabio Anselmo e le indagini sono state di recente prorogate per 6 mesi, in modo da completare gli accertamenti.

“Quel che non devi dimenticare come padre è che un giorno, te lo auguro di cuore, tu potrai ricostruirti una vita nuova. Ne hai pieno diritto – conclude – Ma noi abbiamo perso due figli che mai più nessuno potrà restituirci. Noi non chiediamo la libertà di Alberto ma solo che venga curato in modo che non possa far del male a nessun altro.