Omicidio Alice Scagni, Alberto rinviato a giudizio: no all’abbreviato, processo il 9 giugno

Genova. Il giudice per l’udienza preliminare Matteo Buffoni ha rinviato a giudizio Alberto Scagni per l’omicidio premeditato e aggravato delle sorella Alice, commesso il 1 maggio dell’anno scorso. La prima udienza del processo si svolgerà davanti alla Corte d’assise il 9 giugno.

Stamani, nel corso dell’udienza preliminare, a cui ha partecipato lo stesso Scagni, il gup ha dichiarato inamissibile come Genova24 ha spiegato ieri la richiesta presentata dagli avvocati di Scagni, Maurizio Mascia ed Elisa Bringandì di rito abbreviato.

Un esito scontato vista che si trattava appunto solo di una richiesta ‘tecnica’per ottenere in futuro un eventuale sconto di pena se non venissero confermate la premeditazione e le altre aggravanti. Sempre per la stessa ragione gli avvocati di Scagni hanno chiesto un’integrazione della perizia per valutare la semi infermità anche in relazione alla premeditazione e alla crudeltà, ma il gup ha respinto la richiesta spiegando che a suo avviso la perizia è già completa. “Questa è anche una buona notizia – ha spiegato l’avvocato Maurizio Mascia – perché ad avviso del giudice la perizia è chiara e non necessità di integrazioni”.

Da ricordare che Scagni è stato dichiarato dal perito del gip semi-infermo di mente (e se venisse confermato anche questo consentirebbe uno sconto di pena con un’eventuale misura di sicurezza in una struttura ad hoc) ma la Corte d’assise potrebbe chiedere una nuova perizia psichiatrica. Per il consulente della procura infatti Alberto era capace di intendere e di volere al momento dell’omicidio della sorella, mentre per il consulente della difesa era totalmente incapace.

Nell’udienza di oggi Alberto Scagni non ha parlato, come d’altronde non ha mai fatto davanti a un magistrato. E’ rimasto ad ascoltare l’udienza dalla ‘gabbia’ del decimo piano e non ha mai incrociato lo sguardo né con i genitori né con il cognato Gianluca Scalzona, il marito di Alice, che oggi, assistito dall’avvocato Andrea Vernazza, si è costituito parte civile contro Alberto.