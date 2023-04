Oltre 100 tennisti al Cus in ricordo di Sofia Sacchitelli: raccolti 5mila euro per la sua associazione

Genova. Quella di martedì è stata una grande giornata di tennis con più di 100 partecipanti a supporto del progetto di ricerca di Sofia Sacchitelli, studentessa genovese affetta da angiosarcoma cardiaco, recentemente scomparsa.

Un evento, “Sofia nel Cuore”, organizzato in collaborazione con il Panificio Pasticceria Le Fornarine, che ha permesso di raccogliere 3.000 €, i quali andranno a sommarsi ai 2.000 € raccolti dal partner del CUS tramite l’apposita vendita di biscotti. Un totale di 5.000 € che saranno dunque devoluti all’associazione.

Giovane studentessa di medicina, Sofia aveva aperto una raccolta fondi per implementare la qualità delle terapie per i pazienti affetti dalla sua stessa malattia. È proprio a questa nobile causa che la polisportiva universitaria vuole contribuire in suo ricordo con l’aiuto di un partner, il Panificio Pasticceria Le Fornarine, che negli ultimi anni ha organizzato e sostenuto questa e altre iniziative sociali.

Una giornata caratterizzata da tantissime donazioni e da tantissimi materiali sportivi e premi donati dai partner Panificio Pasticceria Le Fornarine e Willy Sport, nonché magliette, palline e racchette firmate e donate da importanti tennisti quali Sonego (best ranking 26 ATP) e il suo allenatore Arbino, Raffaella Reggi (ex n. 13 WTA) e Colangelo (ex 154 doppio ATP).

Queste le parole di Patrizia, mamma di Sofia e vice presidente dell’Associazione “Sofia nel Cuore”: “Sono veramente onorata di tutta questa partecipazione, avere qui più di 100 persone è una cosa incredibile. Non credo siano venuti qui solo perché amano il tennis, bensì perché amano il progetto di Sofia e soprattutto credono nel suo sogno di sostenere la ricerca. Non posso far altro che ringraziare coloro che hanno preso parte a questa giornata bellissima e l’intera organizzazione”.

“Una giornata fantastica, ricordare Sofia nel nostro circolo è una cosa stupenda – commento di Francesco Damiani, Direttore della Scuola Tennis del CUS Genova-. Qualche anno fa frequentava il nostro corso di tennis e siamo contenti che ci sia stata questa grande risposta del tennis genovese per ricordarla. Grazie a tutti della partecipazione e spero che manifestazioni di questo tipo possano ripetersi”.

È d’accordo Maurizio Cechini, presidente del CUS Genova: “Una giornata meravigliosa in abbiamo visto tanti giocatori di tennis, tutti molto motivati per un evento dedicato a questa ragazza meravigliosa. Una studentessa di medicina che aveva cominciato a giocare anche con noi e per la quale tutto il CUS si è radunato al fine di ricordarla con una manifestazione affettivamente molto partecipe”.

Un evento e una raccolta fondi a cui tenevamo veramente tanto per una storia che ci ha toccato nel profondo del cuore – afferma Antonio Volpe, titolare del Panificio Pasticceria Le Fornarine -. Siamo felici di aver organizzato questa giornata di tennis insieme al CUS Genova e devo dire che la risposta del pubblico è stata notevole. Questo ci dà ancora più la forza per organizzare anche nei prossimi anni nuovi progetti ed eventi di questo tipo”.

Conclude Antonino Gambino, assessore alla Sicurezza, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile del Comune di Genova: “Queste giornate sono importantissime. Come amministrazione vogliamo essere al fianco di chi organizza questi eventi, che servono sia per ricordare il sacrificio di Sofia sia a cercare il più possibile di avere nella ricerca una speranza per chi soffre di queste patologie così gravi. Quindi grazie a chi ha organizzato questo evento”.