Oggi si corre la ‘Mezza di Genova’: tutti i divieti e le modifiche alla viabilità

Genova. Torna questa mattina l’attesissima “Mezza di Genova” (https://www.genova24.it/2023/04/la-carica-dei-10-000-torna-la-mezza-maratona-di-genova-pettorali-sold-out-per-la-21km-e-la-13km-340817/) e ai blocchi di partenza al porto antico – tra la gara vera e propria da 21km, la Corri Genova da 13km e la Family Run, sono attese circa 10mila persone.

Partenze e orari. Per la Mezza maratona e la CorriGenova la partenza è prevista rispettivamente alle 9 e alle 9,15 davanti a Palazzo S.Giorgio, mentre la Family Run avrà il suo start alle 9,40. L’arrivo delle gare “cronometrate” sarà poi in Calata Mandraccio-Porto Antico mentre i partecipanti della Family Run termineranno il loro percorso in piazza Caricamento

Modifiche alla viabilità

In occasione degli eventi sportivi previsti per la Mezza Maratona – Corri Genova – Family Run, in città sono istituiti i seguenti provvedimenti:

In piazza Caricamento – tratto tra intersezione con piazzetta Jacopo da Varagine e ponte Calvi dalle ore 00:00 alle 14 e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.

Dalle ore 8 alle 14 e comunque fino a cessate esigenze sono istituiti il divieto di transito (esclusi mezzi di soccorso o di supporto alla gara) e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti dalle ore 00:00 fino a cessate esigenze in via del Molo – piazza Caricamento – via Gramsci (direzione ponente) – via Alpini d’Italia – piazzale Stazione Marittima – via Fanti d’Italia – piazza del Principe (lato levante rotatoria) – via Andrea Doria – via Balbi- piazza della Nunziata – via Bensa – largo Zecca – via Cairoli – via Garibaldi – piazza Fontane Marose – via XXV Aprile – piazza De Ferrari – via XX Settembre – via Brigata Liguria (sul lato a ponente della carreggiata) – corso Saffi (tratto tra via Vannucci e viale Brigate Partigiane, esclusi veicoli diretti alle proprietà carrabili laterali) – via Diaz (carreggiata lato a mare su ambo i lati) – via Barabino (lato a mare, tratto tra via Diaz e via Casaregis) – via Casaregis (tratto tra via Barabino e via Ruspoli e sul lato levante tra via Ruspoli e corso Marconi) – corso Italia – corso Marconi (carreggiata lato a mare) – rotatoria 8 novembre 1989 (esclusa corsia esterna lato monte in corrispondenza dell’aiuola spartitraffico di viale Brigate Partigiane) – Sopraelevata – ponte Elicoidale (lato a levante per circa 100 mt. che adduce al viadotto della Camionale) – viadotto della Camionale – piazzale che adduce al varco San Benigno – tunnel sottopasso di Caricamento (lato monte – direzione ponente) – piazza Cavour.

Sono disposte anche le seguenti prescrizioni:

-Senso unico di circolazione con direzione consentita da mare verso monte in via Cesarea (tratto tra via Macaggi e via Ippolito d’Aste)

-Senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti a mare in via Quarnaro – via Zara (tratto a mare di via Rosselli – via Gobetti) – via Martorelli e via Medici del Vascello; per gli accessi carrabili ai civv. dal 14 al 24 di via San Giuliano è consentito accedere a via Bovio tramite corridoio protetto a questi dedicato

-Senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli diretti a ponente in via Ruspoli (tratto tra via Casaregis e via Rimassa)

– Senso unico alternato regolamentato da Polizia Locale e/o movieri in via Podgora e via dei Pescatori (tratto dall’intersezione con viale delle Brigate Partigiane al pilone n.196 della Sopraelevata)

-Obbligo di arresto e di dare la precedenza nelle intersezioni formate da via dei Pescatori/via Brigate Partigiane – via Zara/via Rosselli/via Gobetti – via Martorelli/via Righetti – via Medici del Vascello/via De Gaspari

-Divieto di accesso nelle strade che confluiscono in corso Italia: via Bruno – via Medici del Vascello – via Minzoni – via Bovio – via Martorelli – via Sauro – via Zara – via Piave – via Podgora (esclusi veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili)

-Divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione coatta per i veicoli degli inadempienti, dalle ore 7.30 fino a cessate in via Casaregis (tra corso Buenos Ayres e via Ruspoli, sul lato levante e centro strada nel tratto tra via Ruspoli e corso Marconi) – corso Italia – corso Marconi (lato mare e centro strada)

-Per consentire l’accesso e il deflusso di veicoli verso/da la Fiera del Mare è istituita una corsia protetta che da via dei Pescatori porta al piazzale antistante.

-Divieto di transito dalle ore 8 alle 14 , e comunque sino a cessate esigenze, ad eccezione per i mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara, e divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, dalle ore 00:00 fino a cessate esigenze, in piazza Caricamento – via Gramsci (direzione ponente) – porta dei Vacca – via del Campo – via Lomellini – salita dell’Oro – via Cairoli – via Garibaldi – piazza Fontane Marose – via Luccoli – piazza Soziglia – piazza Campetto – via San Matteo – salita San Matteo – piazza De Ferrari – via Boetto – piazza Matteotti- via San Lorenzo – piazza della Raibetta – via Frate Oliverio – via della Mercanzia.

-Nelle strade interessate dal transito della competizione sportiva sono vietate le immissioni veicolari provenienti da ogni accesso laterale pubblico e privato.

Durante la sospensione della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato al passaggio dei concorrenti; è vietato immettersi nel percorso di corsa a tutti i veicoli – a motore e non – e ai pedoni; è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli – a motore e non – provenienti da strade o aree che intersecano, o anche che si immettono sul percorso di gara, di arrestare la marcia prima di impegnarla e di rispettare le segnalazioni manuali, luminose o altre intimate da organi di vigilanza o da personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada; è fatto obbligo ai conduttori di cani e possessori di animali domestici, che possano in modo accidentale accedere alla carreggiata del percorso, di provvedere alla loro attenta custodia.