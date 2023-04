Nuovo record ligure assoluto e U23 per il martellista Davide Costa del Cus Genova

Genova. Weekend da record per Davide Costa. Il lanciatore biancorosso e azzurro, impegnato al Meeting di Lucca, ha migliorato ulteriormente il suo record ligure assoluto e U23 lanciando a 68.91, terza prestazione italiana dell’anno al momento. L’atleta, allenato da Valter Superina, si è reso autore di una splendida serie di 68.91, 68.36, 68.86 e 66.56. Il prossimo obiettivo del martellista, la cui stagione è appena cominciata, è quello dei 70 metri.

“Magari gli altri gareggeranno e mi supereranno ma sapere che sono tra i big è una grande soddisfazione – commenta Costa – Specie considerando che comunque questo weekend hanno gareggiato anche gli altri che sono avanti a me in gare, esperienza e livello facendo 70 metri. Dunque, sono attualmente a un metro e mezzo dai migliori italiani e diciamo che mi sto proiettando sempre di più verso un’atletica assoluta e mi fa piacere perché il lavoro di Valter è sempre importante e i risultati arrivano”.

Un risultato che l’atleta e il suo allenatore si aspettavano: “Questa inizialmente non era una gara a cui partecipavo preventivando un’ottima prestazione ma abbiamo scoperto durante queste due settimane di allenamento che poteva risultare ‘comoda’ – racconta costa -. Questa è stata una settimana di scarico mentre la prossima sono già in pieno carico e andrò in raduno una settimana da venerdì, quindi saranno due settimane belle toste. Però diciamo che sentivo di stare bene in quanto in allenamento gira tutto bene a livelli da personale quindi ieri, arrivati alla gara, ce lo aspettavamo sia io che Valter”.

Queste le sue parole sul prossimo obiettivo di crescita: “Non mi aspettavo una serie così alta. Fare tre lanci praticamente identici sui 69 metri indica che forse questa misura mi sta un po’ stretta e quindi diciamo che spero di essere sulla via dei 70 metri, che è l’obiettivo di quest’anno. Ovviamente non era calcolabile pensare di farli alla prima gara ma ci siamo andati vicini. Lavoreremo per farli quando contano, ovvero agli Italiani Assoluti, agli Europei U23 e agli italiani U23, che sono i miei tre obiettivi della stagione. Sono contento, spero solo si possa sempre migliorare. Da lunedì si torna al lavoro per continuare a crescere nei metri e in tutto quello che c’è di contorno”.