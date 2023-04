Nuovo crematorio a Staglieno, primo stop in Regione. Comitati preparano esposto

Genova. Torna in Consiglio regionale il dossier sul nuovo forno crematorio previsto all’interno del cimitero di Staglieno, la cui gara di affidamento dei lavori è stata portata avanti dal Comune di Genova con grande celerità mentre la stessa Regione Liguria è ancora alle prese con la regolamentazione definitiva della materia.

Oggi in commissione regionale Sanità hanno presenziato anche alcuni rappresentanti dei comitati che da tempo si battono contro la realizzazione di quest’opera, e che hanno portato in aula tutte le loro perplessità per un impianto che appare, sulla carta “sovradimensionato rispetto alle esigenze del territorio – spiegano – e che rischia di diventare un impianto industriale buono a fare profitto avvelenando l’aria della Val Bisagno“.

Val Bisagno che da decenni sta cercando di liberarsi di alcune servitù molto ingombranti per le quali gli stessi comitato sono in trincea: “Nel giro di poche centinaia di metri abbiamo la Volpara, il casello di Genova Est, il fangodotto, e le rimesse Amt E ora ci vogliono mettere un impianto capace di bruciare migliaia di salme all’anno, probabilmente anche provenienti da altre regioni italiane. Noi non ci stiamo”. Questa la determinazione dei comitati dei Cittadini Banchelle, di Via Vecchia e Strade Limitrofe e del Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova

Ma durante la seduta, a sorpresa arriva il primo stop: dopo la discussione, infatti, è stato votato all’unanimità, in commissione regionale Sanità, un ordine del giorno presentato da tutta la minoranza che impegna l’assessore Gratarola e la Giunta a emanare una norma che sospenda le autorizzazioni per nuovi forni crematori in attesa dell’emanazione del Piano regionale di coordinamento sulle cremazioni. A votare l’ordine del giorno la minoranza e, d’accordo l’assessore Gratarola, anche Cambiamo e Lega, assenti le altre forze di maggioranza. L’ordine del giorno sarà portato domani in consiglio per essere votato dall’aula.

“Abbiamo salvaguardato il diritto alla cremazione dei liguri, ma abbiamo assunto l’impegno con tutti i consiglieri, compreso l’assessore Gratarola, di evitare che si aprano nuovi forni crematori non solo a Staglieno ma in tutta la Liguria, il cui scopo abbiamo sempre temuto fosse solo quello di fare business, importando salme da fuori regione, perché per i liguri i forni presenti sono più che sufficienti per garantire le cremazioni”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, che ha da sempre seguito la questione.

“Quanto avvenuto in commissione è il primo stop a nuovi forni crematori a Staglieno, che avrebbero solo causato un incremento dell’inquinamento ambientale a scapito della vivibilità del quartiere e della salute dei cittadini. Un primo passo che speriamo ponga la parola fine all’apertura di forni inutili, come sarà regolamentato da Piano di coordinamento regionale”, conclude Rossetti.

Nel frattempo i comitati stanno preparando il piano B: nei prossimi giorni, infatti, dovrebbero aver ultimato la stesura di un lungo esposto che depositeranno alla Procura della Repubblica di Genova per delitti contro l’ambiente, “affinché l’Autorità Giudiziaria voglia indagare in merito ai fatti esposti”.

“Riteniamo significativo il fatto che oggi pomeriggio sia stato votato all’unanimità – compresi l’assessore Gratarola e i consiglieri di Cambiamo! e Lega – l’ordine del giorno delle forze di minoranza che impegnano la Giunta a sospendere le autorizzazioni per nuovi formi crematori in attesa del Piano regionale di coordinamento sulle cremazioni”. Così i consiglieri regionali della Lista Sansa Ferruccio Sansa e Roberto Centi.

“A Genova Bucci sta portando avanti il progetto di un nuovo forno crematorio a Staglieno, senza coinvolgere il Consiglio comunale, come richiede la legge regionale, senza ascoltare cittadini e comitati e soprattutto senza una reale necessità – osserva Sansa -. In Liguria già adesso abbiamo più forni crematori per abitanti di quanti non ne abbia la Lombardia, quindi non c’è nessuna esigenza di costruirne nuovi. A meno che l’esigenza non sia di tipo economico importando salme da fuori regione“.