Nuovo crematorio a Staglieno, comitati depositano esposto per ‘delitti contro l’ambiente’

Genova. “In merito alle problematiche relative al nuovo impianto crematorio nel cimitero di Staglieno, il giorno 19 aprile 2023 il Comitato Cittadini Banchelle, il Comitato di Via Vecchia e Strade Limitrofee e il Comitato difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova hanno depositato alla Procura della Repubblica di Genova un Esposto/Querela per delitti contro l’ambiente, affinché l’Autorità Giudiziaria voglia indagare in merito ai fatti esposti”.

Questo il contenuto della nota stampa diffusa questo pomeriggio da parte dei comitati che nella giornata di oggi hanno sottoscritto e depositato un esposto presso la procura di Genova raccogliendo tutto il materiale che ha portato la civica amministrazione ad approvare il progetto di realizzazione di un nuovo mega impianto di cremazione all’interno del cimitero di Staglieno.

Una decisione che era già stata annunciata nei giorni scorsi, e che ha come fulcro la presunta incompatibilità ambientale dell’impianto con il tessuto territoriale in cui si inserirebbe, a fronte di tutta una analisi costo benifici che secondo i comitati non reggerebbe: “A seguito delle dichiarazioni rese agli organi di stampa dal Sindaco Marco Bucci, accogliamo favorevolmente che ravvisi la necessità di regolamentare il settore, proprio per questo abbiamo chiesto di sospendere i progetti in corso in attesa dell’emanazione del piano di coordinamento, al fine di evitare un proliferare di crematori esuberanti rispetto alle necessità, a discapito della salute pubblica. Il sindaco dice che il crematorio è un’esigenza della città, di guardare i numeri. Purtroppo i dati da noi raccolti derivano da fonte certa, ma non dal Comune di Genova“.

“Abbiamo chiesto ripetutamente sia al Comune che alla Regione Liguria di fornirci lo studio dei fabbisogni di cremazione per la città di Genova, e benché rassicurati in tal senso, non lo abbiamo ancora ricevuto – concludono i comitati – Chiediamo quindi al Sindaco Marco Bucci di fornirci i numeri del fabbisogno di cremazioni per la città in suo possesso, al fine di iniziare un percorso di confronto a cui non ci siamo mai sottratti”.