No Skymetro, il comitato scende in piazza il 12 maggio: “Sarà una manifestazione per tutti”

Genova. Venerdì 12 maggio, dalle ore 18.00 in piazza Romagnosi, il gruppo Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile organizza e promuove una giornata di mobilitazione. Ad annunciarlo è oggi il comitato attivo da mesi per contrastare il prolungamento della metropolitana in sopraelevata lungo la Valbisagno, ritenuto inutile e dannoso, sebbene già finanziato dal Governo con 398 milioni di euro.

“A nove mesi dall’inizio del percorso il gruppo organizza una giornata in piazza per raccontare le novità sull’opera, quanto siamo riusciti a scoprire sulle criticità del progetto, sulle proposte possibili e per continuare a promuovere un confronto ed una discussione pubblica – spiegano gli organizzatori -. Vogliamo che il 12 maggio sia una manifestazione per tutti. Uno spazio che viene abitato da diverse realtà e cittadini che vogliono essere protagonisti della progettazione di una Genova, e una Valbisagno rispettata, abitabile, bella, vivibile. Pensiamo a tutti: singoli, gruppi, associazioni, espressioni politiche, privati che in questo periodo si sono mobilitati per favorire una progettazione utile e bella per la Valbisagno”.

“In questi mesi – proseguono – abbiamo scoperto che il progetto con cui lo Skymetro è stato finanziato era tutto fuorché un progetto ben fatto. Forse non era neanche un progetto strutturato. E senza nessuna partecipazione reale finché non si sono mossi i cittadini. Abbiamo continuato ad approfondire soluzioni diverse, sia minime che organiche, come con la proposta di tram, promuovendo confronti pubblici e tecnici. Abbiamo realizzato, e continuiamo a realizzare, centinaia di banchetti informativi, decine di riunioni pubbliche, numerosissime riunioni e contatti in città e nella valle, raccolto migliaia di firme. Abbiamo promosso, quindi, un percorso e uno spazio di partecipazione, progettazione della città, confronto che riteniamo indispensabile per una città vivibile e sostenibile. Abbiamo promosso ed assistito ad una discussione pubblica finalmente attuata, anche grazie al nostro lavoro, e a tanti gruppi, associazioni, partiti che hanno preso posizione e hanno iniziato un ragionamento sulla vivibilità della Valbisagno”.

L’appuntamento sarà dunque il 12 maggio alle 18.00 in piazza Romagnosi a Marassi, con alcuni eventi previsti alle 20.00. Sono invitati singoli cittadini, comitati, gruppi, organizzazioni per portare un contributo sul “no” allo Skymetro e “su una Valbisagno sostenibile e vivibile”.

In questi mesi è in corso la produzione del progetto definitivo, già commissionato con apposita gara a Systra Sotecni-Italferr-Architecna. La principale criticità, come avevamo spiegato in questo articolo, è la curva a 90 gradi dal rilevato ferroviario a via Canevari. Una variante destinata ad allungare i tempi di questa fase, che durerà “per gran parte del 2023”, aveva spiegato Bitossi durante le commissioni municipali sul tema. Questo slittamento sposterebbe la fine dei lavori al 2028 e probabilmente oltre, ma in fin dei conti sulla metropolitana “volante” non incombono le tagliole imposte dal Pnrr visto che l’opera è finanziata con fondi di altra provenienza. A complicare le cose è stata la decisione del Comune di valutare solo l’ipotesi di tracciato in sponda destra fino a Marassi, promettendo però di non realizzare strutture nell’alveo del Bisagno.