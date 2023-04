Genova. Dopo un inverno relativamente mite e secco è la primavera a regalare le emozioni più forti dal punto di vista meteorologico in Liguria.

Sul calendario è aprile inoltrato, ma le immagini che arrivano da Genova e dal suo entroterra sembrano raccontare un’altra stagione: una coltre bianca di grandine ha ricoperto molte zone di Genova in pomeriggio, mentre un altro manto candido fatto di neve è comparso sulle vette più alte alle spalle della città.

Il ritorno della neve sui monti della Liguria

Il “merito” è di un fronte freddo veloce ma intenso che ha portato insieme ai fenomeni un netto calo delle temperature: come riporta Arpal, a Pegli si è passati da 14,3 gradi alle 13.30 a 6,5 alle 14.30. Al Castellaccio il termometro è sceso intorno ai 4 gradi, sul monte Pennello ha toccato quasi lo zero. Valori negativi in Val d’Aveto e sulle alture della Valle Scrivia e del Levante (Borzonasca ha raggiunto -2,3 gradi), a Torriglia poco meno di un grado.

Per quanto riguarda le precipitazioni, i fenomeni più intensi si sono registrati ancora a Pegli con una cumulata massima oraria di 36 millimetri e 30,2 millimetri sul Monte Gazzo, valori che indicano un’intensità forte.

Grandinata a Genova

A farne le spese sono state le strade, con allagamenti segnalati a Cornigliano e nella zona di Campi, risolti con la fine delle precipitazioni. La neve invece è arrivata in quota, sopra i 1.000-1.100 metri.

Su Genova nel primo pomeriggio si è abbattuto un violento temporale che ha portato grandine da Ponente a Levante, con episodi particolarmente significativi a Pegli e in Valbisagno. Il vento sulle alture ha raggiunto i 70 km/h. Problemi anche per l’aeroporto Cristoforo Colombo, dove due voli da Barcellona e Roma sono stati dirottati su Milano. A causa delle piogge cadute in mattinata si è verificata una frana sulle alture di Sestri Ponente, in via Superiore Gneo nella zona del canile di Monte Contessa, che ha lasciato parzialmente isolate una quindicina di persone.

A parte lo spettacolo, il rovescio della medaglia presenta inevitabili danni alle coltivazioni. Secondo Coldiretti le colture più colpite sono state frutta, fave e zucchine. Per la conta effettiva dei danni, però, “dovremo aspettare i prossimi giorni ma, soprattutto a causa del forte sbalzo termico legato al repentino calo delle temperature che ha interessato l’intera regione, non possiamo escludere la successiva insorgenza di problemi indiretti alle colture, germogli in primis, che rischiano di indebolire ulteriormente un’agricoltura già vessata a causa della siccità e della situazione economica contingente”.

Domani si prevedono ancora venti sostenuti da nord e nordovest localmente forti su rilievi e sbocchi delle valli in un contesto di tempo soleggiato. Sabato nuovo impulso perturbato da nordovest con rovesci o temporali di intensità anche moderata, più probabili nelle ore centrali della giornata. In serata venti settentrionali che potranno essere anche forti con raffiche. Attenzione anche al mare molto mosso per onda lunga di libeccio.