“Nessun pentimento né rielaborazione dei fatti”: il tribunale di Vercelli aggrava la misura di sicurezza per il killer Delfino che uscirà dal carcere entro luglio

Genova. Un ulteriore anno da scontare in una Rems ( una struttura psichiatrica che ospita pazienti ex detenuti considerati socialmente pericolosi) oltre ai 6 anni e mezzo già previsti dalle precedenti sentenze come misura di sicurezza. E’ questo il provvedimento notificato a Luca Delfino e al suo avvocato Riccardo Lamonaca dal tribunale di sorveglianza di Vercelli dopo l’udienza dei giorni scorsi.

Il provvedimento del tribunale, che era stato sollecitato dalla Procura di Genova, è sostanzialmente suddiviso in due parti. Nella prima parte il tribunale compie una lunga disamina sugli aspetti comportamentali e psicologici di Delfino dove vengono evidenziate la sua personalità narcisistica doppia e viene rilevato un “pentimento non sentito ma apparentemente di facciata” e una “mancata profonda rivisitazione di quanto accaduto” in riferimento all’omicidio di Antonella Multari avvenuto a Sanremo nell’agosto del 2007.

Un altro elemento su cui si dilunga il tribunale di sorveglianza è il dettaglio del presunto piano per uccidere Bruna Biggi, la sorella di Luciana Biggi (uccisa in centro storico nell’aprile del 2006 ma per il cui delitto Delfino venne assolto a causa di errori nella prima fase delle indagini). A rivelare il piano di Delfino è stato il collaboratore di giustizia Giovanni Vaccaro che aveva raccontato che quando i due erano detenuti insieme nel carcere di Invrea Delfino gli aveva confidato che una volta scarcerato avrebbe potuto arricchirsi con le ospitate televisive. A quel punto Delfino avrebbe promesso a Vaccaro “almeno 5 mila euro se mi fossi attivato una volta che lui era fuori” per trovare una persona che potesse in sua vece “colpire Bruna Biggi” simulando un incidente.

Il tribunale ha quindi disposto un ulteriore anno di misura di sicurezza in una Rems che si aggiunge ai sei anni e mezzo già previsti (di questi 5 erano stati disposti nella sentenza che lo condannava a 16 anni e 8 mesi per aver ammazzato Antonella Multari e i restanti come decisioni successive da parte del tribunale di sorveglianza).

“Anche alla luce delle perizie già redatte uno specifico percorso che lavori sugli aspetti deteriori dal punto di vista comportamentale”. Il tribunale ricorda inoltre che Delfino in carcere, nonostante la perizia che lo ha dichiarato semi-infermo di mente, “non è stato sottoposto ad alcuna terapia farmacologica che potesse drenare alcune asperità”. Quindi un doppio percorso: un lavoro sulla personalità e insieme una terapia farmacologica”.

L’avvocato Riccardo Lamonaca non contesta la decisione del tribunale di Vercelli ma esprime “perplessità circa il fatto che sulla base delle parole di un uomo che non ho mai conosciuto, di cui non ho potuto nemmeno leggere le dichiarazioni rilasciate a suo tempo e che men che meno ho potuto controinterrogare venga disposto un aggravamento di un anno della misura di sicurezza”. Per questo l’avvocato valuta il ricorso in Cassazione.

Occorre ricordare che i 7 anni e mezzo di Rems che dovrà scontare Delfino sono la misura di sicurezza temporalmente ‘minima’ seppur soggetta a periodiche rivalutazioni e che in ogni caso la legge prevede che la misura di sicurezza non possa superare la pena a cui era stato condannato. Inoltre le Rems, a differenza degli ex ospedali psichiatrici giudiziari, sono strutture di cura, senza sbarre e senza agenti di polizia penitenziaria, ma gestite solo da medici e infermieri.

Intanto il 18 aprile davanti al magistrato di sorveglianza di Massa si terrà l’udienza in qualche modo decisiva: il magistrato dovrà infatti valutare se a distanza di molti anni dalla sentenza che stabilì la semi-infermità e la pericolosità sociale di Delfino, il killer di Antonella Multari sia ancora effettivamente pericoloso. Potrà farlo in base alle carte e alle relazioni delle varie carceri dove è stato detenuto in questi anni o più probabilmente potrà delegare un perito a visitare Delfino nel carcere della Spezia, prima della sua scarcerazione che è comunque prevista, visto che ha terminato di scontare la pena – tra giugno e luglio.

E Delfino, questa volta, non potrà assistere direttamente all’udienza: il magistrato ha fatto sapere che per un problema di gestione delle scorte potrà partecipare all’udienza solo in video-conferenza dal carcere.

Intanto, sempre oggi grazie a un “ordine di consegna” inviata dal tribunale di sorveglianza di Vercelli alla casa circondariale della Spezia, è stato di fatto ufficializzato che Luca Delfino, appena scarcerato sarà trasferito come da sua richiesta nella Rems Villa Caterina di Pra’.