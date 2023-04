Musei, venerdì e sabato a Genova il convegno nazionale con i massimi esperti del settore

Genova. Venerdì 14 e sabato 15 aprile a Genova si affrontano i più importanti e attuali temi legati al mondo dei musei: la città infatti è sede dell’evento annuale di Icom Italia, comitato nazionale di Icom – International Council of Museums – l’organizzazione internazionale che rappresenta i musei e i suoi professionisti associata all’Unesco – che ha organizzato nel capoluogo ligure la sua assemblea dei soci e un convegno nazionale con i massimi esperti del settore su “Il sistema museale nazionale, le reti locali e le professionalità”, in collaborazione con il Comune di Genova con i suoi musei, il coordinamento regionale Liguria di Icom Italia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia della Spezia.

Al programma dei due giorni parteciperanno professionisti museali provenienti da tutta Italia, per affrontare insieme agli esperti del settore e le istituzioni territoriali, i temi più sentiti dell’attuale panorama dei beni culturali.

Il legame tra Genova e Icom si rafforza: il Comune di Genova infatti è diventato socio istituzionale di Icom Italia a seguito di un protocollo di intesa promosso dal coordinamento regionale Liguria, che sul territorio si aggiunge all’accordo quadro già stipulato con l’Università di Genova.

“Siamo felici di ospitare nella nostra città un evento di tale rilevanza – commenta Marco Bucci, sindaco di Genova – La cultura è un formidabile acceleratore di ricchezza umana ed economica, strumento indispensabile per promuovere identità, appartenenza, inclusione e coesione. Vedere Genova ospitare l’evento annuale di Icom Italia è un riconoscimento di quanto stiamo facendo per promuovere e valorizzare le nostre ricchezze nel mondo. I migliori professionisti museali, insieme agli esperti del settore e le Istituzioni, avranno anche la possibilità di discutere e osservare da vicino le meraviglie che offre la nostra città. Un patrimonio che rende orgogliosi tutti i genovesi e che merita di essere scoperto dal mondo intero”.

“ICOM Italia sostiene il riconoscimento di un ruolo sempre più attivo e rilevante dei Musei all’interno delle loro Comunità, promuovendo il loro valore di ‘agenti di sviluppo locale’, anche in ottica di inclusività e sostenibilità – commenta Michele Lanzinger, presidente di Icom Italia – il legame con il territorio è di fondamentale importanza: per questo ringraziamo il Comune di Genova per aver accolto questo evento, che è una interessante opportunità per fare il punto su alcuni dei temi più significativi e al centro del dibattito culturale attuale, come il sistema museale nazionale, le reti e il riconoscimento delle professionalità museali, su cui Icom da sempre mostra il suo impegno, promuovendo una dimensione di formazione continua e progetti collaborativi e di scambio di buone pratiche, anche con la costituzione di gruppi di lavoro dedicati, con l’obiettivo di favorire il dialogo e sviluppare proposte concrete. Icom Italia lavora in sinergia su obiettivi condivisi: ringraziamo il nostro coordinamento regionale Liguria per l’impegno con cui ha contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa a Genova”.

“Siamo orgogliose di aver contribuito a portare a Genova un evento di respiro nazionale che affronta alcune delle tematiche più importanti del nostro settore, su cui siamo impegnate da tempo – commenta Franca Acerenza, coordinatrice regionale Liguria Icom Italia – Il coordinamento regionale di cui sono la coordinatrice e con me le consigliere Monica Bruzzone, Cristina Chiaiso, Anna Dentoni e Silvia Martini, si impegna nel dare voce alla comunità museale del nostro territorio per portare la testimonianza della Liguria a livello nazionale e internazionale, nell’ottica di promuovere il dialogo e il confronto con le Istituzioni: questa occasione, che coinvolge i protagonisti del settore e mette in luce il nostro patrimonio culturale, è una grande opportunità. Invitiamo tutti a partecipare e a condividere spunti e riflessioni”.

Venerdì 14 aprile alle ore 14.30 presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio, sede degli incontri, si aprirà l’evento, con l’assemblea nazionale ordinaria dei soci, occasione annuale per fare il punto delle attività dell’organizzazione, approvare il bilancio 2022 e condividere prospettive e progetti. In apertura dei lavori interverrà il sindaco di Genova, Marco Bucci.

Sabato 15 aprile dalle 9 alle 13.30 si svolgerà invece il convegno nazionale “Il sistema museale nazionale, le reti locali e le professionalità”, con la partecipazione di esperti nazionali e del territorio, articolato, dopo i saluti istituzionali, in tre sessioni: le politiche nazionali e territoriali, con focus sul sistema museale nazionale, prospettive e progettualità, le professioni museali – Competenze, riconoscimento e reclutamento, per affrontare in particolare le figure di direttore, curatore, registrar, educatore e comunicatore, per concludere con riflessioni e proposte per i musei di Genova, che affronta più specificatamente esperienze e prospettive territoriali.

Nel programma anche speciali iniziative riservate ai soci alla scoperta del Patrimonio culturale della città, con visite guidate a Musei di Strada Nuova, Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo, Galata Museo del Mare e MEI Museo Nazionale dell’Emigrazione dell’Istituzione Mu.MA, Percorso dei Rolli e visita dello scavo della Genova Medievale alla Loggia dei Banchi, Palazzo Reale – Musei Nazionali Genovesi, Museo Archeologico Ligure e Parco di Villa Pallavicini, Musei di Nervi. Non mancano inoltre occasioni conviviali e opportunità di networking e condivisione, come anche una cena sociale inedita e suggestiva organizzata nel Salone Cambiaso a Palazzo della Meridiana.

Come partecipare

La partecipazione all’evento completo e al programma delle attività collaterali è aperta ai professionisti museali registrati all’evento.

Il convegno nazionale “Il Sistema Museale Nazionale, le Reti locali e le Professionalità”, in programma sabato 15 aprile dalle ore 9 alle ore 13.30 è aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili. Eventuali richieste di partecipazione (in presenza oppure online) possono essere inoltrate scrivendo a info@icom-italia.org

L’evento sarà registrato e reso disponibile sul canale YouTube Icom Italia: https://www.youtube.com/@ICOMItaliaCanaleYouTube

Per maggiori approfondimenti: https://www.icom-italia.org/assemblea-dei-soci-e-convegno-14-15-aprile-2023-genova/#