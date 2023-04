Muro di via Val Trebbia: dopo quasi due anni lavori ancora al palo

Genova. Continua a generare scontro politico il muro di via Val Trebbia, crollato in mezzo alla strada sotto i colpi del dissesto quasi due anni fa: la strada resta regolata a senso unico alternato creando non pochi disagi ai residenti della zona di Sant’Eusebio. E l’opposizione in municipio IV Media Valbisagno torna all’attacco: “Il Presidente Uremassi e la sua Giunta hanno bisogno di un svegliata”.

“Passano i mesi e dopo l’interrogazione del 14 Settembre di Valbisagno Insieme dove il Municipio non aveva dato risposte sui tempi trincerandosi dietro un laconico vi faremo sapere, Il Muro di Via Val Trebbia – Sant’Eusebio non è stato ancora ripristinato – si legge in una nota stampa diffusa questo pomeriggio dal gruppo consigliare che fa capo all’ex presidente di municipio Roberto D’Avolio – Nello scorso mandato il Municipio tramite l’ex Presidente D’Avolio e l’Assessore Passadore aveva coinvolto il Comune e Arte per ripristinare il manufatto e liberare la strada”.

“Non capiamo come il Municipio possa continuare a permettere un tale rimpallo di competenze, la decisione era stata presa, tuttavia, se ci fossero stati dei passi indietro occorre farsi sentire. Il Presidente Uremassi e la sua Giunta hanno bisogno di un svegliata. Lo stesso Sindaco Bucci si mangia a colazione il Presidente Uremassi definendo, durante l evento organizzato nel quartiere di Struppa ieri mattina, la situazione “inaccettabile”. Peccato che dimentica di essere il Sindaco di Genova da quando il muro è crollato”.

“Il Sindaco ha ripreso cosi il Presidente Uremassi – riporta D’Avolio nella nota stampa – ‘ragazzi qui non ci siamo, non ci siamo proprio. Se il muro è di arte e la strada è pubblica noi facciamo l’ingiunzione ai lavori e la facciamo in una settimana, questo è totalmente inaccettabile – aggiungendo – noi abbiamo potere di fare l’ingiunzione o iniziano i lavori o li facciamo noi in danno fine io non posso tenere una corsia ferma per un anno”.