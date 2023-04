Genova. Mille e duecento metri quadrati di spazi interni e altrettanti di spazi esterni, con percorsi privi di barriere architettoniche e un ampio parcheggio pertinenziale. Sono queste le caratteristiche principali della nuova sede del Municipio IX Levante ricavata in un’ala del grande compendio dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto e inaugurata questo pomeriggio.

Una soluzione resasi necessaria a causa delle condizioni strutturali della storica sede di piazza Nievo, che nei prossimi mesi sarà oggetto di una profonda ristrutturazione. “Questo spostamento nasce come temporaneo – sottolinea il presidente di Municipio Federico Bogliolo – ma ovviamente a fine delle ristrutturazioni faremo una valutazione sulla funzionalità di questi spazi e sulla fruibilità da parte dei cittadini e nel caso valuteremo di mantenere qua gli uffici del municipio”.

I locali di Quarto oggi rinnovati e consegnati al Comune di Genova sono di proprietà di Arte che ha finanziato l’intervento: “Siamo contenti di aver portato a termine questa operazione nei termini preventivati e richiesti – spiega l’amministratore unico di Arte Paolo Gallo – segnale che se gli enti e le istituzioni lavorano coordinati si possono ottenere ottimi risultati”.

“Il complesso dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto sta assumendo pian piano la veste di una grande area al servizio dei cittadini che vivono in questa parte della città – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – I servizi dell’azienda sanitaria, la Casa della Salute, gli uffici decentrati del Comune e del Municipio sono un modo per dare nuova vita a questi padiglioni, offrire servizi più vicini alla cittadinanza e consentire un impiego utile e razionale del patrimonio pubblico. Per troppo tempo questa parte di territorio è stata lasciata un po’ a sé stessa e degradata: oggi, finalmente, va a recuperare una sua funzionalità e continuerà a farlo ancora di più in futuro grazie al supporto che Arte, la nostra azienda di edilizia pubblica, darà al Comune di Genova, come del resto abbiamo fatto anche in questa occasione”.

Inaugurazione nuova sede Municipio IX Levante

“Oggi sveliamo i risultati di un programma di rigenerazione urbana fortemente voluto e atteso da molti anni – aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci – La nostra città ritrova una struttura storica abbandonata per troppo tempo che finalmente diventerà un punto di riferimento per i genovesi. Oltre a essere stata potenziata la funzione pubblica, in particolare quella sanitaria, è stata preservata anche la vocazione socio-culturale dell’edificio con i suoi vitali spazi associativi. Una grande operazione di riqualificazione, frutto della collaborazione tra Regione, Comune, Municipio e le associazioni. Oggi siamo orgogliosi di restituire questi importanti spazi a tutti i cittadini genovesi”.

“Dopo anni di abbandono l’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto, da contenitore vuoto si sta riempiendo di contenuti e servizi – commenta l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – Oltre all’insediamento del Municipio IX Levante, che sposterà qui stabilmente la sua sede, il padiglione 7 verrà destinato ad ospitare i profughi ucraini. Stiamo lavorando, inoltre, ad un accordo con l’Ospedale Gaslini per dedicare una parte dell’immobile all’ospitalità dei familiari dei degenti. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dal momento che il nuovo polo sarà trasformato in un centro di riferimento per il territorio”.

Per raggiungere i locali del municipio si può procedere dall’ingresso carrabile principale e poi seguire le indicazioni, aggiunte per orientarsi nel grande complesso. Davanti alla sede del Municipio è previsto un grande e spazioso parcheggio.

Qualche perplessità da parte di Serena Finocchio, leader dell’opposizione nel parlamentino di Levante: “Non capiamo perché non siamo stati utilizzati gli spazi di questo complesso già di proprietà del Comune di Genova – spiega – per sistemare questa struttura sono stati spesi almeno 400 mila euro che forse potevano essere risparmiati. E poi l’interrogativo rimane sul futuro della storica sede di piazza Nievo, sicuramente un palazzo forse poco funzionale ma di grande prestigio e che, temiamo, possa avere mercato”.