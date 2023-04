Genova. I lavori per il nuovo casello di Pegli, collocato nel cuore di Multedo, previsti e presentati da Autostrade per l’Italia miglioreranno la funzionalità dello svincolo, portando i veicoli direttamente verso l’Aurelia attraverso un passaggio sotterraneo. Per fare ciò, però, i cantieri – stando ai primi disegni progettuali resi pubblici – ‘invaderanno’ e riduranno i giardini John Lennon, unico polmone verde del quartiere e luogo di aggregazione.

Genova24 lo scorso luglio aveva anticipato le carte progettuali, mettendo in evidenza la tipologia di intervento. Da lì era nata la preoccupazione dei tanti residenti del quartiere che in questi anni proprio in quel parco hanno dato vita a numerosi momenti di socialità e iniziative di ogni genere. Oggi quella preoccupazione è arrivata in Sala Rossa con l’interrogazione della consigliera del Partito Democratico Cristina Lodi che ha chiesto alla giunta come ha intenzione di muoversi “per difendere il cuore verde del quartiere e difendere l’interesse dei cittadini”.

A risponderle l’assessore Matteo Campora, che ha assicurato che il progetto “Sarà oggetto di una discussione pubblica che, come spesso è accaduto, potrà portare migliorie e eventuali modifiche”. Secondo l’assessore il focus del progetto resta quello di migliorare la viabilità all’interno del quartiere, ma il verde “Sarà ripristinato mentre gli impianti sportivi saranno rifatti a norma“.

“Di Autostrade per l’Italia abbiamo imparato che non ci può fidare – ha risposto Cristina Lodi – e l’amministrazione civica dovrebbe svolgere un ruolo di difesa degli interessi dei cittadini. Il verde non deve essere ripristinato ma mantenuto, se non migliorato. Aspettiamo questo confronto, crediamo che il luogo deputato resti il Consiglio comunale“.

Nuovo casello svincolo di Pegli

Il progetto è stato depositato lo scorso luglio presso il ministero per il percorso burocratico di approvazione e prevede un intervento dal valore di circa 38 milioni di euro per una cantierizzazione che dovrebbe durare circa 24 mesi complessivi sia per la realizzazione del tunnel che per la costruzione della nuova rotonda. L’intervento è stato pensato per alleggerire la viabilità urbana appena fuori dal casello, oggi di fatto un vero e proprio imbuto spesso congestionato sia per il traffico leggero che per quello pesante.

Nel dettaglio il nuovo svincolo ‘avvolgerebbe’ gli attuali giardini John Lennon, in verità ad oggi non particolarmente curati e frequentati, che sarebbero quindi riqualificati e arricchiti con tre nuovi campi da tennis, un campo multifunzione, alberi e aiuole a prato. L’elicoidale servirebbe per arrivare all’imbocco del nuovo tunnel che sarà scavato sotto gli attuali impianti della Attilio Carmagnani. Un passaggio questo che richiederà la gestione di alcune interferenze con gli oleodotti che servono l’impianto a rischio di incidente rilevante (il cui spostamento in area portuale potrebbe essere più lungo del previsto) e che sono già state quantificate e inserite nel conto spese. Il tunnel poi sbucherà a monte di via Pacoret de Saint Bon, la cui parte terminale sarà leggermente modificata, dopo aver superato anche il tracciato ferroviario, per poi sfociare sulla Aurelia con una nuova rotonda pensata per separare in parte i flussi di immissione con il casello della A10 e il traffico di attraversamento urbano nella direttrice est-ovest.