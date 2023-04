Mozione per registrare figli di coppie omogenitoriali, la battaglia di +Europa comincia dai Municipi

Genova. Il messaggio è chiaro: una mobilitazione che inviti i sindaci a procedere con le registrazioni degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali e per sollecitare il Parlamento a sostenere la proposta di legge di +Europa su questo tema.

E così, in attesa che il consiglio del Comune di Genova discuta la mozione, il gruppo +Europa Genova sta lavorando per presentare la mozione in ciascuno dei 9 Municipi.

‘Lo scorso 20 aprile − si legge nella nota − la mozione è stata presentata nel Municipio III – Bassa Val Bisagno a prima firma dal consigliere della lista Genova Civica Enrico Sergio Davico. Abbiamo assistito il consigliere nella stesura della mozione dal titolo Sostegno alla richiesta trascrizione anagrafica di figli appartenenti a coppie omogenitoriali, che ricalca in toto quella presentata in tanti altri comuni italiani’.

“Ho fatto il possibile affinché questo argomento potesse ricevere la dovuta attenzione, anche in una sede istituzionale come quella municipale che non ha alcuna competenza giuridica per poter cambiare lo stato di fatto − spiega Davico − da subito la discussione si è fatta difficile, con i membri della maggioranza che hanno posto dura ostruzione rinnegando la bontà di tale proposta, quasi incolpando il presidente di aver ecceduto di grazia e bontà per aver concesso la discussione di tale tematica, concludendo poi con un arrogante e anti democratico invito al ritiro della mozione.”

Conclude la nota del Gruppo: ‘la bocciatura della mozione non ci ha nemmeno troppo sorpreso, rimaniamo tuttavia colpiti dalle dichiarazioni di voto di un consigliere di Fratelli d’Italia, che ha motivato così la sua contrarietà: “Voterò no perché secondo natura i bambini nascono da un papà, che di solito è un maschio, e da una mamma, che di solito è una femmina. Tutto il resto per me è contro natura”’.