Mozione della Lega in Municipio Centro Ovest: “Trovare un’area sgambatura per cani”

Genova. “Il tema della tutela degli animali è per noi fondamentale e il Municipio Centro Ovest ha bisogno di reperire spazi che possano essere usati come aree di sgambatura per i cani, così da permettere ai conduttori di cani, oltre che agli animali stessi, di avere delle aree verdi di riferimento dove potersi muovere. Sono i cittadini che ce lo chiedono a gran voce”.

Lo dice in una nota Serena Russo, consigliera della Lega in Municipio Centro-Ovest, annunciando che presenterà “una mozione in Consiglio municipale per portare l’attenzione su questo tema e soddisfare le richieste che ci sono state fatte”.

“Ci siamo già attivati con i miei colleghi Fabrizio Radi e Andrea Ferrari – spiega Russo – per trovare spazi di riferimento e speriamo in un valido risultato, ricordando che siamo in contatto con privati, per esempio la Fiumara, oppure, come abbiamo detto nel passato consiglio, crearne una anche all’interno dei giardini Angelo Costa”.

“Sappiamo che l’assessore comunale al benessere degli animali Francesca Corso ha affrontato il tema, cercando soluzioni con i municipi, e noi siamo disponibili sin da subito a un confronto fattivo per rintracciare soluzioni e sensibilizzare su questa importante tematica”, conclude Rosso.