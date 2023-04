Morta l’anziana investita sabato da un furgone in retromarcia a Cornigliano

Genova. Non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate, vista anche l’età avanzata, la donna investita nella mattinata di sabato da un furgone in retromarcia in via San Giovanni d’Acri, nel quartiere di Cornigliano, a Genova.

La donna, 80 anni, si chiamava Adelia Alessandrini ed era genovese. Si tratta dell’ennesimo fatale incidente stradale negli ultimi giorni. Anche l‘uomo travolto giovedì mattina a Bolzaneto non ce l’ha fatta: John Henry Morales Ruiz aveva 53 anni e tre figli.

Nel caso di via San Giovanni D’Acri, secondo quando accertato dalla sezione infortunistica della polizia locale, l’80enne stava attraversando fuori dalle strisce pedonali quando è stata investita dal mezzo da lavoro che si muoveva in retromarcia.

Sul posto, oltre ai vigili urbani, è intervenuta l’automedica del 118 insieme alla Croce Oro di Sampierdarena.

La donna era stata intubata e trasportata d’urgenza, in condizioni gravissime, all’ospedale San Martino di Genova dove nel pomeriggio i medici hanno dichiarato la morte cerebrale per poter procedere all’espianto di organi.