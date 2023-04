Morta dopo l’asportazione di un neo al Centro Anidra, la Procura ricorre in appello: “Fu omicidio doloso, sentenza contraddittoria”

Genova. Il sostituto procuratore Gabriella Dotto ha presentato ricorso in appello contro la condanna a 3 anni e 4 mesi con rito abbreviato per omicidio colposo nei confronti del medico bresciano Paolo Oneda e del ‘guru’ del Centro Anidra Paolo Bendinelli, per la morte di Roberta Repetto, deceduta per le conseguenze di un melanoma due anni dopo l’asportazione di una neo sul tavolo da cucina del centro Anidra. La procura aveva chiesto condanne più pesanti, configurando il reato nei confronti degli imputati (16 anni per Bendinelli, 14 per Oneda e 10 per la psicologa Paola Dora (quest’ultima assolta in primo grado) per omicidio volontario. Bendinelli è stato assolto anche dalle accuse di maltrattamento, violenza sessuale e circonvenzione di incapace.

Una sentenza, scrive il pm che accoglie “in parte l’impostazione accusatoria per quanto attiene in particolare al principali passaggi della ricostruzione dei fatti, al riconoscimento dell’esistenza di condotte illecite in rapporto di causalità con l’evento morte” ma che modifica la “qualificazione giuridica” dell’omicidio visto il giudice ha considerato “sussistente nei suoi elementi oggettivi, ma che ha considerato sorretto da un elemento soggettivo diverso da quello contestato”

Secondo il pm esiste una profonda contraddizione tra l’”l’incredibile sottovalutazione del rischio da parte dei due imputata nonostante i ripetuti segnali proveniente dalla Repetto circa le sue condizioni di salute” di cui scrive il giudice in sentenza e la conclusione secondo cui i sintomi “non potevano in alcun modo far pensare che la stessa sarebbe deceduta in conseguenza dell’asportazione del neo”.

Per il pm Gabriella Dotti Oneda che era medico ma anche Bendinelli (“uomo certamente non sprovveduto e laureato in filosofia”), non potevano dopo l’asportazione di un neo su non avere come evidente “il grandissimo rischio al quale la paziente era stata esposta per l’assenza dell’esame istologico” dice il pm citando a supporto anche una recente sentenza della Cassazione.

Per Oneda, in particolare, scrive il pm nei motivi di appello nella sentenza di primo grado ci sarebbe anche un “travisamento dei fatti”: secondo il giudice infatti il 30 settembre il medico avrebbe “cambiato atteggiamento di fronte alle gravissime condizioni in si trovò Repetto” e non fu più “inerte” ma avrebbe consigliato alla donna di andare in ospedale, elemento tuttavia “platealmente contraddetto dalle prove acquisite nel processo e prime tra tutti le dichiarazioni dei famigliari”.

Per il pm “gli imputati hanno evitato consapevolmente e reiteratamente di osservare l’unica condotta doverosa imposta alla luce dell’intervento effettuato su Roberta, ovvero quella di esortarla a svolgere i necessari approfondimenti”.

Invece il pm rileva un’evidente “intensificazione nel tempo del dolo” e quel che è certo “è che gli imputati dopo la sciagurata asportazione del neo scelsero di non fare alcunché che potesse scongiurarne la morte”. Non solo “dopo il decesso l’unico vero obiettivo che ha mosso gli imputati è sempre stato quello di evitare il loro coinvolgimento anche tacendo l’esistenza dell’intervento chirurgico e tentando di diffondere tra i frequentatori del centro una versione concordata sulla vicenda”.

Circa l’assoluzione di Bendinelli dai reati di maltrattamento, violenza sessuale e circonvenzione di incapace il pm cita ampi passaggi della perizia che ricordano come Roberta Repetto fosse persone con “particolare vulnerabilità intrinseca” e “divenne progressivamente succube delle strategie poste in essere da Bendinelli tanto da affidarsi completamente alla sua volontà a ai desiderata di questi” e le iniziative della Repetto “apparentemente autodeterminate” sarebbero state “invero prive della piena consapevolezza”.

Su ricorso in appello la famiglia di Roberta Repetto, in una nota “rinnova piena fiducia nelle Istituzioni, certa che Roberta avrà giustizia”. L’avvocato di Paolo Bendinelli, Alessandro Vaccaro, farà invece pervenire alla corte d’appello una memoria difensiva.