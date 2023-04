“Mobilità, diritto negato a molti liguri”, Linea Condivisa lancia un incontro pubblico a Genova

Genova. Una serata evento per dialogare tra esperti e pubblico sul tema della mobilità, “un diritto che ad oggi purtroppo non è pienamente garantito a tutti”. La organizza Linea Condivisa domani (18 aprile) alle 18.00 al BiBi Service di via XX Settembre 41/3p.

L’incontro sarà introdotto da Rossella D’Acqui, presidente di Linea Condivisa, e moderato da Luca Cinelli, referente del tavolo sulla mobilità e trasporti di Linea Condivisa. Tra i relatori Daniela Tedeschi, ex vicesindaca di Arenzano ed ex consigliera metropolitana di Genova, il capogruppo della Lista RossoVerde a Tursi Filippo Bruzzone, il vicepresidente dell’associazione MetroGenova Paolo Carbone, il consigliere regionale Gianni Pastorino.

“L’evento nasce da un’elaborazione che Linea Condivisa ha iniziato nel 2019 ed è frutto di sensibilità politiche e sociali diverse di tutti i nostri membri – spiega Cinelli – Iniziamo dalla mobilità perché è un tema che vede la regione in estrema difficoltà nei suoi rapporti interni, tra costa ed entroterra, ma anche verso le altre regioni e verso l’estero. Abbiamo deciso di domandarci perché non funziona e cosa fare per migliorarla. Dobbiamo creare un sistema di trasporto pubblico integrato che permetta di assolvere il diritto alla mobilità che oggi non è garantito, ad esempio agli studenti dell’entroterra costretti a scegliere una scuola vicino a casa che magari non è quella che vorrebbero eseguire, ad esempio le persone che vorrebbero curarsi e sono costretti a dipendere da taxi o dalla generosità di conoscenti disponibili ad accompagnarli, questo non è accettabile”. Una prima proposta? “Ridiscutere il contratto di servizio tra Regione e Trenitalia, non è possibile che in 15 anni non si prevedano nuove corse.

“Pensiamo che l’approccio sulla mobilità debba guardare a tutta la Regione e a tutte le modalità – aggiunge D’Acqui – È il primo di una serie di incontri che andremo a proporre sui temi che abbiamo studiato, il prossimo sarà l’11 maggio sulla sanità. Quello di domani non sarà un convegno ma un dibattito pubblico, vogliamo parlare insieme ai cittadini e alle forze sociali dei temi che interessano la regione e trovare insieme percorsi sostenibili”. obilità e trasporti di Linea Condivisa