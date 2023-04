Migliora l’operaio di Ansaldo Energia ferito il 21 febbraio scorso, sciolta la prognosi

Genova. Sono migliorate ancora le condizioni di Simone Bonori, 36 anni, operaio di Ansaldo Energia, rimasto ferito gravemente in un incidente sul lavoro avvenuto il 21 febbraio scorso nella fabbrica di Campi.

La comunicazione arriva dalla direzione sanitaria dell’ospedale San Martino: “Il paziente è stato sottoposto con successo all’intervento neurochirurgico programmato, eseguito dall’equipe del professor Gianluigi Zona“.

“Nel pomeriggio è stato trasferito, sotto la supervisione della dottoressa Carmen Lonati, presso la clinica di Neuroriabilitazione del padiglione Maragliano diretta dal professor Carlo Trompetto, dove inizierà un lungo percorso riabilitativo” prosegue ancora.

“La prognosi è da considerarsi sciolta”, sono le parole con cui si conclude la nota dei medici. Una buona notizia per i familiari e per i colleghi e che era tutt’altro che scontata. Le condizioni in cui Simone Bonori era stato ricoverato era a dir poco disperate.

L’uomo era stato colpito alla testa da una paratia a sua volta investita da un pezzo di macchinario. I sindacati avevano protestato per la vetustà di alcuni impianti presenti in Ansaldo, alcuni risalenti agli anni Ottanta.

Per l’incidente la procura di Genova ha indagato quattro persone. Nel mirino dei magistrati il responsabile della sicurezza nello stabilimento di Genova Campi e altre tre figure con ruoli di responsabilità nella prevenzione. L’accusa è di lesioni gravissime.