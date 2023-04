Metropolitana a Rivarolo e secondo lotto Martinez, quasi ufficiale il finanziamento da 75,5 milioni

Genova. In arrivo al Comune di Genova 75,5 milioni per il prolungamento della metropolitana in piazza Pallavicini a Rivarolo e per il secondo lotto della stazione Martinez a San Fruttuoso.

A dare notizia dell’avanzamento dell’iter dei finanziamenti è il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi: “Il Mit – si legge in una nota – ha concluso l’iter per il via libera alla proposta di ripartizione delle risorse del fondo investimenti destinate al trasporto rapido di massa. Prossimo e ultimo step il via libera in Conferenza unificata Stato-Regioni prevista per il prossimo 2 maggio”.

Quello di Rivarolo dovrebbe diventare il capolinea definitivo della metropolitana sulla direttrice della Valpolcevera. Il tracciato seguirà ancora il sedime ferroviario e correrà parallelo ai treni merci della linea del Campasso in via di riattivazione. In piazza Pallavicini avverrà finalmente l’interscambio con i treni locali della linea dei Giovi (che dovrebbero beneficiare di un potenziamento grazie ai lavori del nodo ferroviario) e con le linee bus. Per l’apertura della stazione Canepari sarà inevitabile uno slittamento rispetto alle previsioni iniziali che fissavano il completamento a febbraio 2024.

Con lo stesso stanziamento in arrivo dal Governo si potrà completare la stazione di piazza Martinez con le opere accessorie rimaste escluse dal primo lotto, per un valore di circa 7 milioni: il parco alberato, la piazzetta coperta con tettoie metalliche, il parcheggio d’interscambio da 135 posti e l’accesso dal ponte di Terralba che consentirà di “risparmiare” la seconda fermata per concentrarsi direttamente sull’arrivo in sotterranea al polo di San Martino. Il Comune, però, deve ancora acquisire da Rfi le aree corrispondenti a questo secondo lotto.

Nelle prossime call il Comune chiederà i finanziamenti per un ulteriore prolungamento verso l’ospedale San Martino (circa 180 milioni, secondo le ultime stime dei tecnici di Palazzo Tursi) con due stazioni, una sotto viale Benedetto XV e una in corrispondenza di via Mosso. Sul tavolo del Governo finirà anche la richiesta di fondi per portare la metropolitana a Sampierdarena (circa 400 milioni) con quattro stazioni di cui due sotto via Cantore, una in piazza Montano e il capolinea alla Fiumara. Della stessa rete farà parte lo Skymetro, già finanziato con 398 milioni per il tratto Brignole-Molassana, in fase di progettazione definitiva.