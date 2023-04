Liguria. Una veloce perturbazione, entrando nel Mediterraneo, interesserà marginalmente anche la nostra regione con rovesci o temporali pomeridiani nella giornata di oggi. Ampie schiarite domani e nubi in aumento lunedì. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 15 aprile, al mattino non si esclude qualche sporadico rovescio sullo spezzino per il resto poche nubi in un contesto soleggiato. Da mezzogiorno, sviluppo di nubi cumuliformi su Appennino orientale e Alpi Liguri con possibili rovesci o temporali in parziale sconfinamento verso le coste. Assenza di piogge tra il Genovese occidentale e il Savonese orientale. In serata generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni annessi. Venti moderati da sud-est al mattino sul Golfo, in lenta rotazione a nord ad iniziare dalle aree interne ed in serata anche sulle coste. Mare generalmente mosso. Temperature, in aumento le minime, stazionarie le massime o in calo contenuto in caso di rovesci: saranno comprese sulla costa tra 11 e 19 gradi, nell’interno tra 2 e 15.

Domani, domenica 16 aprile, giornata in prevalenza soleggiata. Qualche nube al mattino sui versanti padani e nel pomeriggio su Appennino orientale e Alpi Liguri, ma senza piogge. Venti moderati da nord, in temporanea rotazione a sud-ovest sotto costa nel pomeriggio. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo. Temperature stazionarie.

Per lunedì 17 aprile si prevedono forti venti da nord est. Cielo nuvoloso sui versanti padani con occasionali pioviggini, velato o poco nuvoloso in costa. Lieve calo termico.