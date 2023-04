Liguria. Un deciso indebolimento dell’alta pressione favorisce l’ingresso di una perturbazione: anche sulla Liguria il mese di aprile si chiude tra nubi e piogge. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, domenica 30 aprile, al mattino copertura nuvolosa in aumento sull’intero territorio regionale, residue schiarite potranno interessare il levante; nel corso della mattinata delle piogge inizieranno ad approcciare il ponente, in particolar modo i versanti padani. Nel pomeriggio piogge, anche a carattere di rovescio, sui versanti padani occidentali, fenomeni meno insistenti e intermittenti lungo la costa di Imperiese e Savonese occidentale. È atteso anche lo sviluppo di rovesci e temporali nelle zone interne orientali, possibili parziali coinvolgimenti delle coste sottostanti.

In serata precipitazioni sparse su gran parte della regione. Venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, locali rinforzi fino a tesi dal pomeriggio. Mare in prevalenza poco mosso, localmente mosso al largo e sul bacino occidentale. Temperature in generale aumento: saranno comprese sulla costa tra 13 e 22 gradi, nell’interno tra 5 e 20.

Domani, lunedì 1 maggio, tra la notte e la mattinata molte nubi accompagnate da precipitazioni sparse, in particolar modo nelle zone interne. Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci, localmente a carattere temporalesco nell’entroterra, piogge intermittenti anche lungo la costa. Venti: tra deboli e moderati settentrionali, in serata ventilazione in rinforzo. Mari: mosso al largo e sul bacino occidentale, poco mosso altrove. Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Per martedì 2 maggio si prevede un miglioramento: tra la notte e il primo mattino ancora molte nubi con qualche fenomeno associato. A seguire tempo schiarite, residui addensamenti più consistenti sono attesi nelle zone interne del levante e sulle Alpi Liguri. Temperature massime in leggero aumento.