Genova. Nella notte passaggio di stratificazioni medio-alte da ponente verso levante, ma senza conseguenze associate. In mattinata ampi spazi soleggiati sull’intera regione, fatta eccezione per qualche addensamento sul settore centrale.

Nel corso del pomeriggio nubi in graduale aumento, soprattutto su Alpi Liguri e centro-levante. Dalla serata dei rovesci potranno interessare il settore centro-orientale regionale.

Situazione: il debole campo anticiclonico, che ci ha interessato nella giornata di sabato, tenderà ad indebolirsi favorendo l’ingresso di correnti più umide. Sulla Liguria ci attende una chiusura di settimana variabile con qualche fenomeno serale.

Venti: tra deboli e moderati da sud/sud-est, rinforzi fino a forti sui versanti padani.

Mari: generalmente poco mosso, in aumento a mosso verso sera.