Liguria. Liguria in balia di fresche correnti nord-orientali portatrici di un po’ di instabilità soprattutto in quota. Le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 17 aprile, al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale. Dalla tarda mattinata formazione di addensamenti in Appennino e sulle Alpi Liguri con la possibilità di rovesci temporaleschi nel primo pomeriggio. Non si escludono locali sconfinamenti specialmente tra Genova e il Tigullio lungo le coste. Tempo più asciutto altrove. In serata ritornano condizioni più stabili. Venti tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali. Mare generalmente quasi calmo o poco mosso sotto costa. Temperature stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 8 e 16 gradi, nell’interno tra -1 e 19.

Domani, martedì 18 aprile, giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a momenti soleggiati. Qualche rovescio pomeridiano sarà possibile in Appennino e Sulle Alpi Liguri.

Per mercoledì 19 aprile si attende una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio instabilità sparsa nelle zone interne. Temperature su valori stabili o in lieve calo.