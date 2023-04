Genova. La veloce perturbazione che ieri ha investito la Liguria si sposta verso levante favorendo un generale miglioramento della situazione meteorologica sulla nostra regione. Ecco le previsioni di Limet per oggi, Pasqua e Pasquetta.

Sabato 8 aprile. Al primo mattino residui annuvolamenti sui versanti padani ed estremo levante, in attenuazione, in genere sereno altrove. Nel pomeriggio bello ovunque a parte qualche nube sull’estremo levante. In serata arrivo di velature o nubi alte da nord-est, senza conseguenze. Venti: Moderati da nord al mattino, in rotazione a sud nel pomeriggio. Mari: Poco mosso, mosso solo al largo. Temperature: In contenuto calo le minime, in aumento le massime. Costa: min +5/9°C, max +13/19°C. Interno: min -2/+3°C , max +8/14°C (fondovalle/collina).

Domenica 9 aprile. Un po’ di nubi sparse al primo mattino e nel pomeriggio, ma con basso rischio di pioggia. Cielo in genere sereno in serata su tutta la regione. Venti: Deboli variabili o meridionali. Mari: Poco mosso. Temperature: Pressoché stazionarie.

Lunedì 10 aprile. Soleggiato al mattino. Velature in arrivo da ovest nel pomeriggio con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Ventilazione debole e temperature stazionarie.