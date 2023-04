Genova. La coda della perturbazione che sta interessando la Liguria tenderà ad allontanarsi verso levante, favorendo un miglioramento del tempo. Aria più fredda si farà sentire tra domenica e lunedì con qualche locale fenomeno. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Sabato 1° aprile. Avvisi: Forte vento di Libeccio al largo. Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi sparse di tipo basso sul settore centro-orientale, senza piogge, più sole sul resto della regione. Nel pomeriggio cielo sereno quasi ovunque a parte nubi sull’estremo levante spezzino con rischio di rovesci limitato alle Alpi Apuane. Venti: Variabili o meridionali sotto costa, occidentali sui rilievi, forti da ovest al largo. Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo. Temperature: Pressoché stazionarie le minime, in aumento le massime. Costa: min +9/12°C, max +17/20°C. Interno: min 0/+6°C , max +13/18°C (fondovalle/collina).

Domenica 2 aprile. Al mattino velature sparse, nel pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne dove non si esclude qualche piovasco tra Val Trebbia e Aveto. Più sole lungo la fascia costiera. Venti: Tra deboli e moderati da nord sul settore centro-occidentale, deboli da sud altrove. Mari: Da mosso a poco mosso. Temperature: In lieve calo su tutta la regione.

Lunedì 3 aprile. Avvisi: Venti forti da nord-est su tutta la regione. Cielo e Fenomeni: Probabili piovaschi al mattino sui versanti padani centro-occidentali e Alpi Liguri in via di attenuazione, soleggiato sul resto della regione. Venti forti da nord-est, temperature in calo.