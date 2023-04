Liguria. Una vasta rimonta di un promontorio di origine subtropicale sul Mediterraneo determina giornate nel complesso stabili e temperature superiori rispetto alla media del periodo. Secondo le previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia, stamattina cielo sereno o al più velato sul centro-Ponente. Nel corso del pomeriggio le velature si estenderanno anche a Levante in un contesto comunque mite e soleggiato.

I venti saranno prevalentemente a regime di brezza, mare mosso al mattino con moto ondoso in graduale calo.

Temperature stazionarie le minime comprese tra 10 e 14° C sulla costa, tra +1 e +7° C nell’interno. In aumento le massime tra +19 e +23° C su costa e interno.

Giovedì 27 aprile ancora cielo velato con possibili annuvolamenti sul settore costiero centrale. Assenza di fenomeni. Venti a regime di brezza e mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 28 aprile ancora meteo stabile, con passaggio di velature a tratti spesse.