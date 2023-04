Mercoledì arriva in Darsena la goletta Oloferne, la cerimonia con gli studenti liguri

Genova. Mercoledì 19 aprile alle ore 12.00 l’arrivo in Darsena davanti al Galata Museo del Mare della goletta Oloferne e la consegna del Passaporto dell’Umanità. l Museo da parte di una rappresentanza di studenti liguri che hanno preso parte al progetto “Storie Sconfinate”

La cerimonia rientra nel più ampio programma di “Storie Sconfinate”, palinsesto di seminari, laboratori, giochi di ruolo, viaggi simbolici e mostre dedicati alle migrazioni, per tre istituti superiori di Rapallo e La Spezia, che si svolgerà dal 17 al 21 aprile tra La Spezia, Rapallo, Santa Margherita e Genova.

Dal 17 al 21 aprile sia a La Spezia – con la scuola capofila del progetto “G. Capellini – N. Sauro” – che a Rapallo, che a Genova si vivrà una settimana densa di avvenimenti che coinvolgeranno scolaresche di scuole primarie, secondarie inferiori e superiori. Tra gli eventi in programma: le conferenze sul rapporto tra cambiamenti climatici e migrazione; alcune mostre fotografiche; i seminari e i laboratori; i giochi di ruolo dal vivo; la navigazione da La Spezia a Santa Margherita e poi a Genova della goletta Oloferne dell’associazione “La Nave di Carta”; la cena solidale.

In particolare, mercoledì 19 aprile alle ore 12, quando la goletta Oloferne attraccherà a Genova davanti al Galata Museo del Mare, si terrà una cerimonia particolare: l’equipaggio, formato da 10 studenti, avrà con sé copie del Passaporto per l’Umanità, una sorta di documento realizzato in collaborazione con studenti delle scuole superiori Liceti e Capellini-Sauro e alunni delle scuole primarie dell’IC Quinto-Nervi (Ge), dell’IC Rapallo-Zoagli e dell’IC “Don Lorenzo Milani” di La Spezia. Il Passaporto dell’Umanità attesta l’impegno di chi lo possiede a rispettare i valori individuati dai giovani e riconosciuti come fondamentali per “essere umani”.

Dopo la consegna del Passaporto dell’Umanità alla presidente del Muma Nicoletta Viziano e al direttore del Muma Pierangelo Campodonico, il documento verrà collocato al termine del percorso “Italiano Anch’io”, sezione permanente sull’ immigrazione contemporanea in Italia, all’interno del padiglione MeM Memorie e Migrazioni situato al terzo piano del Museo. Durante la cerimonia, aperta al pubblico, parteciperanno inoltre: i dirigenti scolastici delle scuole di Rapallo e La Spezia, Tareke Brhane Presidente del Comitato 3 ottobre e Vito Fiorino, il soccorritore che a Lampedusa salvò 47 persone durante il terribile naufragio del 3 ottobre 2013, quando morirono 368 persone.

Nella mattinata di mercoledì 19, quattro classi delle scuole superiori di La Spezia visiteranno il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e Il Galata Museo del Mare prima dell’arrivo della Goletta Oloferne e della cerimonia di consegna del Passaporto dell’Umanità.