‘Mauro Boselli non lo sapeva’ e ha colpito ancora: la rete per la storica vittoria contro il Boca

Genova. Per i tifosi del Genoa il suo nome evoca ricordi indelebili legati a uno dei derby della Lanterna tra i più drammatici di sempre, ma da qualche giorno anche in Argentina è sulla bocca di tutti, dopo un gol da cineteca decisivo realizzato ancora una volta nei minuti finali di una partita tesissima.

Parliamo di Mauro Boselli, incubo per i doriani e idolo per i genoani, che, ricorderete, risolse al 96esimo minuti con un tiro a giro spalle alla porta il derby dell’8 maggio 2011, derby che di fatto condannò la Sampdoria ad una storica retrocessione. “Boselli non lo sapeva”, fu il coro che nacque dalle quella prodezza, ammiccando ad una eventuale ‘torta’ accordata tra due squadre entrambe in lotta per la salvezza.

Oggi Mauro Boselli ha quasi 38 anni e gioca nell’Estudiantes, in Argentina. Gol ne ha fatti tanti oltreoceano, ma l’ultimo è stato uno dei più significativi della sua carriera: durante il match contro il Boca Junior, infatti, si è esibito in una rovesciata in piena area di rigore su un lungo lancio dalla trequarti, con palla che finisce in fondo al sacco. Il sogno di ogni giocatore di calcio.

Un gol meraviglioso e pesantissimo, perchè condanna all’ennesima sconfitta il Boca che sprofonda in una crisi sempre più nera mentre per l‘Estudiantes arriva una vittoria alla Bombonera dopo 15 anni di astinenza. E anche qui, forse, Mauro Boselli non lo sapeva.