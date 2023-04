Maratona salute donna per Asl3: gli esperti in linea per rispondere alla domande

Genova. In occasione dell’Onda Open Week 2023, promosso nella settimana dal 17 al 22 aprile 2023 dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere ONDA, mercoledì 19 aprile 2023 dalle 8 alle 20 gli specialisti Asl3 saranno a disposizione telefonicamente al numero 010 849 7549 per rispondere a quesiti, per richieste di informazioni e per fornire consigli sui seguenti temi:

ore 8-10 Benessere sessuale con il dott. Luigi Canepa, Responsabile S.S.D. Consultorio familiare Asl3

ore 10.30-12.30 Benessere in gravidanza con la dott.ssa Graziella Marando, Coordinatore attività ostetriche Villa Scassi

ore 13-15 Pelle e capelli con la dott.ssa Martina Montinari, Dermatologa Asl3

ore 15.30-17.30 Mal di testa e cefalee con il dott. Fabio Valguarnera, Referente Centro Cefalee Asl3

ore 18-20 Ansia e depressione con il dott. Rocco Luigi Picci, Direttore Salute Mentale Distretto 10 e SPDC Villa Scassi

Il numero è unico e in corrispondenza degli orari gli specialisti si alterneranno

Per tutta la giornata sarà attiva anche la mail insalute@asl3.liguria.it