Mafia, la relazione della Dia: “Matteo Messina Denaro aveva legami anche a Genova”

Genova. “Attività investigative hanno evidenziato nel capoluogo ligure la presenza di soggetti contigui alla famiglia facente capo a Matteo Messina Denaro, la cui trentennale latitanza è terminata con la cattura eseguita il 16 gennaio 2023″. È quanto si legge nella relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia diffusa oggi. Inoltre, riporta il testo in una nota a piè di pagina, “attività giudiziarie hanno evidenziato l’operatività di presenze riconducibili alla famiglia Galatolo Fontana dell’Acquasanta di Palermo e del clan gelese degli Emmanuello”.

Per quanto riguarda la Liguria, la relazione conferma il particolare radicamento della ‘ndrangheta calabrese a causa della centralità dei porti negli affari del narcotraffico. Nella nostra regione sono documentate “quattro formazioni ‘ndranghetiste, rispettivamente a Genova, Lavagna, Ventimiglia e Bordighera”. È stata evidenziata anche la presenza di sodalizi di camorra (clan Casalesi, Zazo-Mazzarella, Amato Pagano, D’Amico e Rinaldi) e di mafia siciliana, “tuttavia non stabilmente strutturati”.

“Secondo alcune ricostruzioni investigative – prosegue la relazione della Dia – il locale di Genova assumerebbe anche il ruolo di camera di controllo regionale con al vertice la famiglia Gangemi. Tale struttura rivestirebbe la funzione di raccordo tra il crimine reggino e le unità periferiche liguri. Per quanto riguarda il locale di Lavagna, la sua costituzione e operatività è stata riconosciuta con la conferma delle condanne per associazione di tipo mafioso a carico di componenti della ‘ndrina Nucera Rodà, propaggine ligure della cosca Rodà-Casile originaria del quartiere San Carlo di Condofuri”.

La Dia lancia inoltre un allarme legato sempre ai porti liguri: “Trascorso il periodo di maggiore sofferenza legato all’emergenza pandemica e dopo i segnali di progressivo miglioramento del quadro economico delle attività produttive liguri con recupero dei livelli pre-Covid dei traffici marittimi sia commerciali, sia croceristici, il problema energetico conseguente alle tensioni geo-politiche internazionali rischia di riflettersi negativamente sulle imprese operanti nei settori ad alto consumo. Tale condizione potrebbe incoraggiare la vocazione transnazionale delle mafie e, in particolare, della ‘ndrangheta holding del crimine internazionale a creare alleanze anche con sodalizi esteri funzionali all’acquisizione, oltre che del collaudato settore del narcotraffico, di nuovi mercati illegali, sfruttando plausibilmente le zone portuali su cui la Liguria fonda gran parte della propria forza economica“.

In generale la ‘ndrangheta “si conferma oggi l’assoluta dominatrice della scena criminale anche al di fuori dei tradizionali territori d’influenza con mire che interessano quasi tutte le regioni”. I clan calabresi continuano a rappresentare gli interlocutori privilegiati per i cartelli sudamericani. Negli ultimi anni, anche l’Africa occidentale, in particolare la Costa d’Avorio, la Guinea-Bissau e il Ghana, è diventata per le cosche di ‘ndrangheta uno snodo logistico sempre più importante per i traffici internazionali di droga. Centrali, in questa attività, i porti di Gioia Tauro, Genova, La Spezia, Vado Ligure e Livorno.