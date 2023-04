Lungomare Canepa, Lodi (Pd): “Tolti 40 milioni a Sampierdarena, nessuna riduzione del rumore”

Genova. A seguito della conferma del progetto del nuovo parco urbano in lungomare Canepa, a Sampierdarena, varato nei giorni scorsi dal Comune e presentato dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, si esprime la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi.

“Adesso la notizia è ufficiale – dichiara la consigliera – sono stati tolti 40 milioni a Sampierdarena per lungomare Canepa e non è previsto nessun progetto di riduzione del rumore e delle polveri. Soltanto 15 dei 40 milioni originari andranno a Sampierdarena per il nuovo parco urbano lineare, progetto in cui non c’è alcuna traccia delle barriere antirumore”.

“Questa giunta si finge a favore della transizione ecologica e di un’urbanistica che riduca gli effetti devastanti della crisi climatica. Ma, nella realtà, non si prende cura e carico dei residenti di lungomare Canepa, a cui promette cose che non mantiene, a cui leva a tutta Sampierdarena 40 milioni di euro e a cui dà un parco urbano che rischia di essere ciò che oggi è lungomare Canepa, cioè quattro alberi rinsecchiti. Ricordiamo che anche nella scelta degli alberi si vede quanto uno ci tenga a provare a ridurre l’inquinamento, per esempio prediligendo quelli con foglie grandi”.

“Sul tema presenterò una richiesta urgente di commissione consiliare, visto che la giunta va avanti ma non coinvolge il Consiglio, ma soprattutto non rispetta gli accordi e le promesse fatte al Municipio, che si è schierato subito al fianco dei cittadini e cittadine con il Comitato Lungomare Canepa. La drammatica realtà è che i 40 milioni destinati a Sampierdarena sono stati tolti dalla giunta”, conclude Lodi.