Lungomare Canepa, il nuovo progetto del Comune: strada spostata di 3 metri e barriere pulite dai robot

Genova. L’intero asse stradale spostato a sud, parco lineare con pista ciclabile e una lunga barriera fonoassorbente “di ultima generazione che permetterà di sterilizzare l’inquinamento acustico di cui oggi soffre questa importante arteria cittadina”. Questi sono i primi dettagli del nuovo progetto di Lungomare Canepa, approvato in queste ore dalla giunta Bucci e anticipato dal vicesindaco Pietro Piciocchi sui social.

“La novità certamente più rilevante è la seguente – scrive Piciocchi – al fine di ricavare maggiore spazio tra le case e la strada, così da potervi collocare un parco lineare attraversato dalla pista ciclabile, l‘intero asse stradale sarà spostato verso sud di circa 3 metri, salvaguardando l’attuale numero di corsie. Soluzione emersa nel confronto anche con varie componenti del Municipio, sia di maggioranza che di opposizione, e che ci è parsa in effetti molto intelligente. Saranno collocate barriere fonoassorbenti di ultimissima generazione e di elevata qualità estetica, attualmente in fase di progettazione”.

Ma non solo: “Un piccolo dettaglio – aggiunge il vicesindaco – le barriere, come quelle del ponte San Giorgio, saranno completate con un sistema robotizzato che ne assicurerà la costante pulizia“.

Come ricordato nel lungo post dell’assessore al bilancio, il progetto, legato a quello del parco della Lanterna, cuba in totale 55 milioni di euro, di cui 22 milioni sono dedicati specificatamente per Lungomare Canepa, e saranno attinti “in parte dal Pnrr ed in parte dall’accordo compensativo con ASPI”.

“Desidero infine aggiungere due aspetti – conclude Piciocchi – il primo riguarda una ricognizione che abbiamo intrapreso a riguardo di una serie di immobili a bordo strada, oggi completamente diruti, che potrebbero essere acquisiti dal Comune per interventi di riqualificazione a destinazione del pubblico, soprattutto con la creazione di ulteriori spazi verdi ovvero aree di parcheggio. Il secondo – oggettivamente complesso ma in corso di esame – attiene alla possibilità di ripristinare nel nuovo progetto la rotonda che consente l’ingresso in Via Sampierdarena per coloro che provengono da ponente”.