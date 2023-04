L’ultimo saluto dei ragazzi a Edoardo Addezio: “Col tuo sorriso ci hai insegnato ad amare la vita”

Genova. Palloncini e fiori gialli, il rossoblu del suo Genoa, il simbolo del cigno che lui mimava scherzosamente coi compagni per far vedere il suo bicipite. E una chiesa gremita per salutare Edoardo Addezio, il ragazzo di 15 anni morto tragicamente durante una festa con gli amici lo scorso sabato sera in via Acquarone, a Castelletto. Il funerale è stato celebrato oggi nella chiesa del Padre Santo, nel quartiere dove abitava e dove frequentava la scuola, al liceo scientifico Leonardo Da Vinci.

A dargli l’addio, insieme ai genitori Enrico e Daria e alla sorella Agnese, tantissimi coetanei, compagni di scuola e di sport, ma anche tanti adulti che hanno voluto stringersi al dolore della famiglia. Le voci e la musica dei giovani della parrocchia hanno animato la messa celebrata da don Davide nella chiesa dei frati cappuccini, a partire dal canto che ha accolto il feretro all’ingresso, “La gioia“.

Sì, perché Edoardo era questo per tutti: sorrisi, energia, enorme voglia di vivere, gioia cristallina e contagiosa. “Caro Edo, ci manchi. Sei entrato nei nostri cuori fin dal primo giorno – è il saluto di Giulio, Paolo, Mario e Lorenzo, gli amici di una vita -. Sei stato un amico sincero, la gioia delle nostre giornate. Abbiamo condiviso il primo giorno di asilo, le elementari, la prima volta allo stadio. Siamo sicuri che oggi sei in mezzo a noi”.

Col sorriso lo ha ricordato Elisa, che è stata la sua fidanzatina: “La tua limpidezza, il tuo umorismo e la tua bontà mi hanno colpito. Abbiamo affrontato insieme le piccole difficoltà. Mi hai insegnato ad amare la vita. Mi dicevi sempre di sorridere, anche in questo momento mi sento in dovere di farlo. La tua presenza mi conforterà nei momenti difficili”.

Poi il gruppo dei suoi compagni: “Edoardo poteva sembrare una persona semplice, ma era un complesso autentico e gioioso di emozioni uniche e contagiose, come il suo sorriso. Bastava incrociare il suo sguardo, il suo sorriso e la sua chioma etrusca, come la chiamavamo noi. Bastava un attimo e iniziava a ridere, era quello che portava allegria. Il cigno, per chi non lo sapesse, era la simulazione del collo di un cigno per mezzo del suo bicipite. Ma con Edo si potevano fare anche discorsi terribilmente complessi. Spesso ci addentravamo nell’argomento della morte e pensavamo a un dopo spensierato e felice: siamo sicuri che tu sia lì. Ciao piccolo cigno, vivrai sempre in noi“.

Don Davide nell’omelia ha rimarcato le parole tratte da un brano di San Paolo: “Ti vedono da lontano correre col tuo sorriso e la tua gioia“. E ha citato un altro tratto del 15enne prematuramente scomparso: “Quando c’era qualche piccolo contrasto faceva subito da paciere. Lui non voleva mai spegnere quella bellezza”. Poi un invito ai grandi: “Scaldate il cuore dei nostri ragazzi che non hanno bisogno si soldi ma di strette e sguardi che accompagnino il loro cammino”.

A portare la bara bianca fuori dalla chiesa, tra gli applausi, sono stati proprio i ragazzi. Poi i palloncini gialli sono volati verso il cielo e dal sagrato è partito un coro da stadio, come quelli che Edoardo cantava coi suoi amici tifosi al Ferraris: “Non lo avrete mai come volete voi, Edo vive con noi“.