Genova. Il 21 Marzo 2023 – in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie – l’istituto comprensivo San Teodoro in collaborazione con il sindacato autonomo di polizia Sap di Genova e della Liguria ha organizzato una cerimonia per il nono anniversario dell’intitolazione della scuola dell’infanzia a Emanuela Loi.

Alla cerimonia – che si è svolta nel plesso Chiabrera di via Asilo Garbarino – hanno preso parte tutti i 230 alunni con i loro insegnanti. E’ intervenuto anche il questore di Genova, Orazio D’Anna, accompagnato da uomini delle volanti, delle unità cinofile e dei motociclisti della polizia di Stato.

Erano presenti anche rappresentanti del municipio Centro Ovest, il signor Carreri in rappresentanza dei genitori degli alunni del plesso, un rappresentante dell’istituto del Nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare.

Nel corso della cerimonia è stata messa a dimora una talea ricavata dall’albero di Falcone a Palermo, simbolo della lotta alla mafia, ed è stata inaugurata la mostra “A scuola di legalità” che raccoglie gli elaborati testuali e grafico-pittorici degli alunni dei tre ordini di scuola del plesso.

Gli alunni hanno anche avuto modo di assistere a una dimostrazione dell’attività dei cani antidroga e di osservare da vicino alcuni mezzi in dotazione alla polizia di Stato; nei giorni successivi hanno partecipato a momenti formativi sulla sicurezza stradale e ferroviaria a cura del personale della stessa polizia.

Le iniziative dell’Ic San Teodoro e del Sap per commemorare Emanuela Loi

Dal 22 al 31 marzo la mostra è stata visitata dalle altre classi di scuola primaria e secondaria di I grado dei plessi Garibaldi e Cicala e dalle famiglie degli alunni.

L’iniziativa è stata resa possibile dall’impegno congiunto ed entusiasta degli alunni dei tre diversi ordini di scuola e dalla consueta professionalità e disponibilità del corpo docente che ha fornito loro suggerimenti, spunti di riflessione, indicazioni di approfondimento.

Una menzione e un ringraziamento particolare alla maestra Piccinini e alla maestra Morabito che hanno curato anche gli aspetti più strettamente organizzativi della manifestazione. Immagini e video della cerimonia saranno pubblicati sul sito dell’istituto comprensivo San Teodoro e del Sap.