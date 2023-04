L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi ha inaugurato la sua nuova sede a Genova

Genova. «Una nuova casa per una professione che cresce». Con queste parole la presidente Mara Donatella Fiaschi ha presentato la nuova sede dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria in Piazza della Vittoria 14/14 inaugurata ufficialmente ieri, sabato 1º aprile, alla presenza di iscritti, addetti ai lavori e rappresentanti del mondo politico e istituzionale.

«Con il pieno ritorno all’attività in presenza dopo gli anni segnati dalla pandemia, avevamo avvertito la necessità di spazi più ampi, funzionali e accessibili da mettere a disposizione di tutti i colleghi – riprende Fiaschi–. La nostra nuova sede vuole essere anche uno strumento per riposizionare l’Ordine e, di conseguenza, la figura della professione psicologica agli occhi dell’opinione pubblica: sarà dunque un luogo riconoscibile e accogliente anche per chi non appartiene alla nostra categoria, strettamente correlato all’immagine che gli psicologi e le psicologhe meritano di offrire all’esterno».

La nuova sede dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi si trova dunque in Piazza della Vittoria 14/14. La segreteria è aperta al pubblico il lunedì dalle 10 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 14 ed il mercoledì dalle 14 alle 18. È sempre richiesto l’appuntamento, per il quale occorre telefonare allo 010 541225 o inviare una mail a ordinepsicologi@ordinepsicologiliguria.it oppure a segreteria@ordinepsicologiliguria.it entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente.